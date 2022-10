Máxima de Holanda es una caja de sorpresas. Tan pronto se pone un paracaídas, como ejerce de voluntaria o da un discurso sobre inclusión financiera. Sabe perfectamente cómo adaptarse a cada situación, pero, si hay algo que caracteriza a la argentina por encima de todo -además de su sonrisa-, es su naturalidad. Es consciente de que es reina, pero no tiene reparos en mostrarse como una más y ha dado muestra de esta faceta en su reciente viaje a Tanzania.

La esposa del Rey Guillermo ha dejado de lado toda la pompa y el boato, los trajes de gala, las joyas y los tocados y ha llegado a Kilimanjaro de la manera más inesperada posible, lo que ha sorprendido a propios y extraños. Con un look cómodo y sencillo, el pelo recogido en una coleta despeinada, gafas de ver y sin una gota de maquillaje. Un look nada glamoroso, sino más bien todo lo contrario, en el que prima la comodidad. Aunque no es la primera vez que apuesta por la sencillez para sus desplazamientos.

La argentina llegaba a Tanzania de madrugada en un avión de la compañía KLM, aunque no se sabe si se trata de un vuelo exclusivo para el personal que acompaña a la Reina o si era un vuelo comercial. Vestida de negro, con una americana de doble botonadura, pantalones pirata y mocasines con tachuelas, que dejaban ver unos calcetines, aparentemente de los que ofrecen en los aviones para que los pasajeros estén más cómodos.

Una imagen sorprendente que hace pensar en que Máxima de Holanda, después de unos días intensos marcados por la visita de Estado a Suecia y la tensión por las amenazas a su hija mayor, la princesa Amalia, ha aprovechado el viaje para relajarse y dormir un poco, como cualquier otro pasajero. La Reina ha sido recibida en el aeropuerto por algunas de las autoridades del país, que le ofrecieron un espectáculo de baile tradicional a ritmo de bongós.

Un viaje importante

La visita de Máxima de Holanda a Tanzania se enmarca dentro de su labor como defensora especial del secretario general de las Naciones Unidas para las finanzas inclusivas para el desarrollo. Tanzania está actualmente trabajando en una tercera edición de la Estrategia Nacional para la Inclusión Financiera para conectar a la población a los servicios financieros digitales. Un tema en el que la Reina tiene una gran experiencia.

En la actualidad, según las cifras del Grupo del Banco Mundial, el 52% de los adultos en Tanzania ahora tienen una cuenta bancaria. En 2011 era solo del 17%, lo cual supone un importante paso. No obstante, continúa habiendo una gran brecha entre hombres y mujeres.

Durante este viaje, está previsto que la Reina mantenga reuniones con representantes gubernamentales, organizaciones internacionales de desarrollo, instituciones financieras, organizaciones fintech y organizaciones sin ánimo de lucro para intentar dar algunos pasos en cuestiones de inclusión financiera.