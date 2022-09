Esto es lo que necesitas para convertirte en Máxima de Holanda

Era cuestión de tiempo que otras casas reales europeas siguieran la estela del Reino Unido con la exitosa y a la vez polémica The Crown. Una serie que repasa las luces y las sombras de una de las familias más importantes del mundo, los Windsor. Pero, más allá del Reino Unido, uno de los personajes que más fascinación despierta dentro de la esfera royal es Máxima de Holanda. La historia de la argentina que se enamoró de un príncipe -más o menos-, en la Feria de Sevilla, sigue generando interés, sobre todo ahora que la pareja acaba de celebrar veinte años de matrimonio y que, a pesar de la crisis de popularidad que ha sufrido en los últimos tiempos, sigue siendo una de las más estables del panorama royal.

Con motivo del cincuenta cumpleaños de la Reina el pasado año fueron muchos los programas especiales, libros y demás que vieron la luz centrados en la figura de la argentina. Ahora, tomando como base el texto de Marcia Luyten, que ahonda en los primeros años de Máxima Zorreguieta, se va a rodar una serie dramática sobre la vida de la Reina. Un ambicioso proyecto que comenzará a grabarse el próximo año, en localizaciones que van desde Argentina, Holanda, Nueva York y también España y que está a cargo de Millstreet Films.

La serie cuenta la fascinante historia de los primeros años de la vida de una joven argentina, que en ningún momento pensó en que se cruzaría en Sevilla con un príncipe heredero europeo y que acabaría siendo reina. Una mujer que estaba centrada en su carrera profesional y que tenía un importante futuro en el mundo de las finanzas. La hija de Jorge Zorreguieta cambio Buenos Aires por Wall Street y la jet set de Manhattan, aunque no fue un camino fácil. Sin embargo, tuvo que decir adiós a su libertad cuando en 1999 llegó a su vida el hijo de la entonces Reina Beatriz.

La serie está producida por Rachel van Bommel de Millstreet Films y escrita por Marnie Blok, Ilse Ott, Marcela Guerty y Judith Goudsmit, basándose en el manuscrito de Marcia Luyten. Asimismo, la dirección corre a cargo de Anne de Clercq, Agustina Macri y Joosje Duk y se espera que el estreno pueda llegar de cara a finales de 2023 a las plataformas de streaming.

Aunque todavía no se han confirmado muchos detalles sobre este ambicioso proyecto, sí que ha trascendido que Videoland ha iniciado ya las primeras pruebas de cásting para dar vida a los principales personajes. Un reparto en el que, como era de esperar, el papel principal es el de Máxima, que debe responder a unos requisitos muy concretos. Tal como se ha hecho público, la persona que se ponga en la piel de la actual Reina debe no solo guardar parecido físico con ella, sino que además tiene que poder hablar con fluidez español, inglés y holandés. Unos requisitos que no están al alcance de todos, lo que probablemente haya hecho que todavía no se hayan desvelado posibles nombres.