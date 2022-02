Mary de Dinamarca, encantada con el retrato del español Jesús Herrera

A pesar de la cancelación de muchos de los eventos relacionados con su cumpleaños, Mary de Dinamarca está disfrutando de unas celebraciones entrañables por su cincuenta aniversario. La Princesa ha participado en los últimos días en varios compromisos, como la inauguración de una muestra que engloba las figuras de princesas consortes anteriores a ella, el estreno de una nueva zona en el zoo de Copenhague o la publicación de un libro con fotografías hasta ahora nunca vistas en público de su vida. Numerosas citas que tenían por objetivo celebrar el cumpleaños de la esposa del príncipe Federico, ya que, debido a pandemia, se han cancelado las fiestas que se iban a llevar a cabo con otros miembros de diferentes casas reales.

Sin embargo, el plato fuerte de la semana ha tenido lugar apenas dos días antes de la fecha del cumpleaños de la Princesa, que es este sábado 5 de febrero. Acompañada de su familia -a excepción del príncipe Christian que se encuentra estudiando en el prestigioso internado Herlufshom-, la australiana ha acudido al descubrimiento del nuevo retrato oficial que ha elaborado el pintor español Jesús Herrera Martínez. Un acto que se ha celebrado en el Museo Danés de Historia Natural del Castillo de Frederiksborg.

En el cuadro, la Princesa aparece sentada en un sillón, con la mirada hacia el horizonte, un vestido de color blanco y el cabello recogido en un moño bajo. Una imagen muy natural y nada barroca de la esposa del príncipe Federico, en la que no faltan los guiños a su país de origen. En este caso, hay una serie de sombras en una pared que reflejan un eucalipto, planta emblemática de Australia y nueva Zelanda. Pocos días antes de que el retrato se desvelase, el propio Jesús Herrera compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram: “es un gran placer poder anunciar finalmente el retrato de S.A.R. la princesa heredera Mary de Dinamarca en el que he tenido el placer de trabajar durante todo este año pasado. Se dará a conocer próximo 3 de febrero en el museo Det Nationalhistoriske, Castillo de Frederiksborg”, escribió. Afincado en Dinamarca desde el año 2015, Herrera ha desarrollado gran parte de su carrera en países latinoamericanos. El artista no ha faltado a la inauguración del retrato.

A Mary la han acompañado en esta ocasión su marido, el príncipe Federico, y sus tres hijos menores. Isabella, la mediana, ha sido una de las grandes protagonistas, ya que a sus catorce años se ha convertido en toda una ‘it girl’. La joven ha optado por un favorecedor vestido en tonos verdes, que ha combinado con accesorios de color negro. Por su parte, Mary de Dinamarca ha optado por un favorecedor look en tono azul, de estilo lady, muy en su línea. La nuera de Margarita de Dinamarca se ha mostrado muy contenta con el resultado de la obra y no ha dejado de sonreír durante toda la jornada. Por el momento no se ha confirmado si más adelante se llevará a cabo algún tipo de celebración con miembros de diferentes casas reales, ya que ahora la situación no lo ha permitido.