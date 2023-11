Casi dos semanas después de que en España se publicaran las fotografías del príncipe Federico de Dinamarca paseando en Madrid junto a Genoveva Casanova, en el país nórdico, la polémica continúa servida, sobre todo, después de que esta misma semana se haya emitido un vídeo que pone de manifiesto que el hijo mayor de la reina Margarita deambuló por las calles de Madrid a primera hora de la mañana durante aproximadamente 10 minutos sin escolta, en una situación que podría haber puesto en riesgo su seguridad.

A pesar de que a lo largo de este tiempo tanto el heredero como la Reina han participado en varios compromisos -en los que ha mostrado de manera explícita su alianza de boda-, a la princesa Mary apenas se la ha visto. La mujer del príncipe Federico acudió hace unos días a acompañar a su hijo mayor, el príncipe Christian, en su primera reunión en el Consejo de Estado y ha grabado un programa sobre el impacto de la naturaleza en la salud mental. Sin embargo, no ha tenido agenda como tal. Hasta hoy.

El regreso más incómodo de la princesa

Ha sido este martes cuando la esposa del príncipe Federico ha retomado sus compromisos oficiales en Copenhague. Aunque desde la Casa Real apenas han hecho declaraciones sobre la polémica que rodea al heredero, algunos medios daneses han incluso apuntado la posibilidad de que Mary estuviera planteándose el divorcio, ya que no es la primera vez que el príncipe Federico está en el punto de mira por un comportamiento presuntamente poco ejemplar. No obstante, por ahora no ha habido declaraciones oficiales a este respecto.

Ha sido en torno a las 18:00 horas cuando la princesa ha reaparecido como invitada de honor en el Ayuntamiento de Copenhague, en una recepción de gala junto al Vicepresidente de Vietnam, SE Võ Thị Ánh Xuân, al que este miércoles recibirá el príncipe Federico en audiencia en Amalienbirg. La princesa Mary ha sido recibida en el acto, entre vítores y aplausos de los allí presentes.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af DET DANSKE KONGEHUS 🇩🇰 (@detdanskekongehus)

Para esta velada, la princesa ha apostado por un vestido midi de corte midi, de terciopelo borgoña, de la firma Beulah London, que destaca por un corpiño ceñido con cuello redondo y de manga larga, y una falda de corte evasé y vuelo; que ha combinado con unas medias finas de color negro, y unos salones de altura tipo stilettos también oscuros.

En principio, la princesa no tiene programados más compromisos hasta final de mes, aunque está previsto que el día 30 se emita en la cadena pública DR el documental sobre el impacto de la naturaleza en la salud mental en el que ha participado recientemente.

El príncipe Federico, de caza

Por su parte, el príncipe Federico de Dinamarca ha ejercido de anfitrión en una Cacería Real en Gludsted Plantage en la que, a diferencia de la que se organizó la pasada semana, sí que se ha permitido la presencia de fotógrafos. Eso sí, lo que no se sabe es cuándo podremos ver a los dos juntos en un acto público o en alguna salida privada.

El príncipe Federico de Dinamarca en una cacería. / Casa Real de Dinamarca

Como es tradicional, a la caza asistieron varios representantes de la región, el municipio, la comunidad empresarial y los presidentes regionales de la Asociación de Cazadores de Dinamarca, de la que Su Alteza Real es patrocinador desde 2019.