Campanas de boda para Marta Luisa de Noruega. A pesar de que desde hace algún tiempo se han sucedido los rumores sobre un posible compromiso entre la hija de los Reyes Harald y Sonia y su actual pareja, el chamán Durek Verret, lo cierto es que hasta la fecha, no se ha producido ningún tipo de anuncio oficial por parte de la Casa Real. Sin embargo, los últimos acontecimientos relacionados con el novio de la Princesa parecen apuntar claramente en esta dirección.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shaman Durek (@shamandurek)

La pareja lleva ya más de dos años saliendo y su relación es más que estable. Ambos han declarado en varias ocasiones que son “almas gemelas” y que su destino es estar juntos. Ahora el chamán se ha pronunciado sobre un posible compromiso con la royal en un directo de Instagram cuando uno de sus seguidores le preguntó al respecto. Sin ningún tipo de reparos, el novio de Marta Luisa contestó: “a finales de este año, hermano”. Unas palabras que dejan claro que la pareja ya estaría pensando formalmente en dar un paso más en su relación y que la fecha escogida sería finales de este año que acaba de comenzar.

Aunque en la Casa Real no han hecho ningún tipo de declaración sobre este asunto, es verdad que él mismo aseguró en una entrevista a Vanity Fair que estaba deseando comprometerse con Marta Luisa y que incluso lo había comentado con los Reyes Harald y Sonia de Noruega cuando tuvo oportunidad de estar con ellos. A tenor de su actitud, parece que Sus Majestades no han puesto pegas al respecto. De hecho, si hay algo que caracteriza a los Reyes de Noruega es precisamente su flexibilidad y comprensión en asuntos del corazón. No en vano, ellos mismos tuvieron que luchar ante las presiones que no aprobaban su matrimonio.

Para la Princesa esta sería su segunda boda, después de su enlace con el escritor de origen danés Ari Behn, padre de sus tres hijas. El exmarido de Marta Luisa se quitaba la vida el día de Navidad de 2019, lo que supuso un duro golpe para toda la familia, especialmente para sus hijas. A pesar de que la pareja llevaba tiempo separada, siempre había mantenido una buena relación y la Princesa le había apoyado en sus momentos más complicados.

Su enlace con Ari Behn ya estuvo envuelto en la polémica y Marta Luisa tuvo que renunciar a algunos de sus privilegios, de la misma manera que cuando empezó a salir con el chamán desvinculó completamente su faceta oficial de la privada, para que no hubiera lugar a especulaciones sobre si se aprovechaba de su posición para sacar beneficios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Märtha Louise (@iam_marthalouise)

Debido a la situación de emergencia de los últimos tiempos, la pareja se ha visto obligada a pasar bastante tiempo separada, a lo que se suma el estado de salud del chamán. El novio de la Princesa arrastra problemas de riñón y acude a diálisis entre tres y cinco veces por semana en Los Ángeles. Una dolencia que arrastra hace tiempo a pesar de que se sometió en 2012 a un trasplante de riñón. La Princesa intenta pasar todo el tiempo que puede con él, aunque vive a caballo entre Noruega y Estados Unidos. Eso sí, ha asegurado que no le importaría mudarse. El tiempo dirá.