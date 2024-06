Cuando quedan poco más de dos meses para la boda de la princesa Marta Luisa de Noruega y su prometido, Durek Verret, la pareja ha ejercido de anfritiona de la princesa Astrid, hermana menor de la reina Matilde de Bélgica. Los tres han acudido a un famoso establo noruego de exhibición y compra-venta de caballos, Stall Gullik, en la localidad de Lier. Allí se encontraba también Maud Angelica, acompañaban a Emma-Tallulah, quien mostró su talento a lomos de una yegua belga, a juzgar por las imágenes a las que ha tenido acceso este medio.

Astrid de Bélgica se encuentra en Noruega a razón de la delegación de su país en una misión económica en Oslo para fomentar la cooperación empresarial entre ambos países, por lo que al margen de la actividad ya citada, ha sido recibida en el Palacio Real del país escandinavo por su primo segundo, Hakoon de Noruega. El príncipe heredero abrió las puertas del enclave a la princesa Astrid para tomar el té y ponerse al día de sus respectivos quehaceres como miembros de la Casa Real noruega y belga.

La princesa Astrid y la princesa Marta Luisa y el Chamán, en un evento de equitación belga. (Foto: Gtres)

Marta Luisa de Noruega dejó sus funciones en la familia real en noviembre de 2022, aunque mantiene su título de Princesa. Con esta decisión, Marta Luisa buscaba poner fin al debate sobre la separación entre sus actividades privadas y sus obligaciones como miembro de la realeza. A diferencia de Harry y Meghan, su salida se realizó de común acuerdo con los Reyes, quienes han apoyado su elección. En cuanto a Durek Verrett, cuando se case con la hija del rey Harald, será parte de la Familia Real, pero no recibirá ningún título ni representará a la Casa Real, siguiendo la tradición. «La princesa Marta Luisa y Durek Verrett estarán presentes en ocasiones familiares como cumpleaños o en algunos grandes eventos deportivos en los que es tradición que la Familia Real participe junta».

Todo lo que se sabe de la boda de Marta Luisa y el Chamán

La princesa y su prometido se casarán el próximo 31 de agosto, en Geiranger, una pequeña localidad del oeste de Noruega, que destaca por ser una zona especialmente turística y que incluso ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La hija de los reyes Harald y Sonia de Noruega ha elegido este lugar en concreto para su enlace porque supone un escenario idílico para el enlace, por su espectacular naturaleza.

Aunque no es una boda royal al uso -no habrá presencia de miembros de casas reales, más allá de algunos invitados privados de la pareja-, sí que será un enlace al que asistan rostros destacados del panorama internacional. Y con dress code incluído. La princesa Marta Luisa de Noruega quiere que las mujeres vistan de largo pero no de color blanco, ni negro, rosa o dorado.