Victoria de Saboya ya era una figura conocida en el universo de las redes sociales antes de que su abuelo, Víctor Manuel de Saboya falleciera en febrero de 2023. La muerte del príncipe puso al padre de la joven, Manuel Filiberto de Saboya, al frente de la dinastía pretendiente al extinto trono de Italia -en conflicto continuo con sus primos Aosta, por cierto-. Sin embargo, el príncipe anunció que tenía la intención de abdicar en su hija mayor, para que sea ella la que esté al frente de la dinastía.

Una decisión muy relevante porque, llegado el momento, Victoria será la primera mujer que ostente este cargo. Una posibilidad que va a tener gracias a que la Ley Sálica se derogó en el año 2020 y comenzó a aplicarse el principio de primogenitura. Si esta modificación no se hubiera llevado a cabo, las dos hijas de Manuel Filiberto de Saboya podrían haber sido apartadas de la sucesión en favor de la línea de los Aosta.

Victoria de Saboya en un acto oficial. (Foto: Gtres)

A pesar de que es consciente del papel que le espera en el futuro, Victoria no piensa de manera constante en la monarquía, sobre todo, porque las posibilidades de que vuelva a haber una familia real en Italia son nulas. Victoria sabe que algún día será la jefa de la Casa de Saboya, pero esto no significa que pueda convertirse en reina, ni mucho menos. Tendría que haber un cambio radical en Italia para que esto ocurriera.

Victoria se ha educado sabiendo que pertenecía a una familia real, pero hasta que cumplió la mayoría de edad no quería oír hablar de la monarquía. Ella misma ha ofrecido una entrevista a un prestigioso medio francés en el que ha confesado que hasta que alcanzó la mayoría de edad odiaba hablar de la monarquía y que incluso se enfadaba si alguien se refería a ella como princesa. Según ha contado, nunca se consideró como tal. «Es solo un rango honorífico. Además, habiendo sido abolida la monarquía italiana en 1946, ¡no hay posibilidades de que pueda acceder algún día al trono!», ha comentado en unas declaraciones a Madame Figaro.

Victoria de Saboya en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Victoria es bisnieta del último rey de Italia, pero, pese a su linaje, ella preferiría triunfar en el ámbito de la actuación. Algo que no le es ajeno, de hecho, su madre es una de las actrices más destacadas del panorama francés, Clotilde Courau. A pesar de que estudió ciencias políticas, tiene claro que la interpretación es lo que más le gusta: «En el escenario, de repente me sentí comprendida, viva y liberada. Al salir llamé a mi madre para contárselo y ella me animó a continuar», ha dicho a la citada revista.

En estos momentos Victoria se encuentra centrada en esta faceta de su vida en París, alejada de cualquier tipo de compromiso oficial, aunque de vez en cuando sí que acompaña a su padre a algunas citas importantes. Por ejemplo, se la pudo ver en un acto de las órdenes dinásticas de la Casa Real de Saboya que presidió Manuel Filiberto en Roma. Un compromiso al que no le hizo mucha ilusión asistir, ya que estuvo marcado por un estricto protocolo en todas las áreas, desde el vestuario a la forma de actuar. «Voy con mi padre a algunos actos, pero todo eso está muy lejos de la realidad. Tengo que ponerme elegante y yo solamente me siento de verdad cómoda con looks oversize. Soy toda una marimacho», ha confesado la princesa.