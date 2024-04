La primera nieta de la princesa Estefanía de Mónaco, Victoria Ducruet, acaba de cumplir un año y sus padres, Luis y Marie, han querido celebrarlo por todo lo alto con una fiesta de la que no han dudado en compartir algunos detalles a través de las redes sociales. A diferencia de sus primos por parte de la princesa Carolina de Mónaco, los hijos de la princesa Estefanía no son tan herméticos con su vida privada y, de hecho, son bastante activos en las redes sociales, donde publican fotografías y curiosidades de su día a día.

Esto provoca que tengan muchos seguidores que reaccionen a sus publicaciones, pero también corren el riesgo de que haya personas que critiquen sus posts, o que incluso puedan hacer comentarios desagradables, que es lo que le ha ocurrido precisamente a Marie Ducruet, la nuera de Estefanía de Mónaco.

Marie Ducruet, posando con su marido y otros miembros de la familia Grimaldi. / Gtres

La esposa de Luis Ducruet es una de las más activas en las redes sociales, tanto que rompió esquemas cuando compartió en su perfil la fiesta de baby shower de su hija, en la que desveló que la pareja esperaba una niña. También ha publicado algunas imágenes de su primera Navidad y, ahora, en su primer cumpleaños, ha querido compartir con sus seguidores algunas fotografías de la fiesta por este gran acontecimiento familiar.

Una celebración entrañable para todos, sobre todo, para la princesa Estefanía que, con el nacimiento de la pequeña Victoria se ha estrenado como abuela, una de las cuentas pendientes que tenía la hermana menor de Alberto de Mónaco con respecto a la princesa Carolina, que es abuela por parte de todos sus hijos menos de la princesa Alexandra.

Sin embargo, a pesar de la buena voluntad de Marie al compartir con sus seguidores imágenes de la fiesta, uno de sus seguidores le ha hecho unos comentarios muy desafortunados, que ella no ha dudado en compartir. A través de los stories de su perfil, la nuera de la princesa Estefanía de Mónaco ha publicado una captura de un desagradable mensaje que ha recibido por parte de un usuario, que, además de criticar que no haya mostrado de manera explícita la cara de su hija -por cuestiones lógicas, para proteger la intimidad de la menor-, ha hecho un comentario muy desafortunado sobre el físico de la esposa de Luis Ducruet. «Odio que no enseñes a tu hija, todas las celebrities lo hacen. Estás gorda, tienes que perder peso», ha escrito el usuario o usuaria, cuyo nombre, Marie ha ocultado.

El mensaje que ha recibido Marie Ducruet. / Redes sociales

Un mensaje al que la nuera de la princesa Estefanía no ha dudado en contestar. A través de los stories de su perfil, Marie ha compartido unas palabras en las que ha dicho que el odio no lleva a ningún lado y ha insistido en que es importante ser amable con todo el mundo, porque no sabemos por lo que está pasando la persona que tenemos enfrente: «Mi cuerpo es algo que solamente me compete a mí. He experimentado cambios desde que mi padre murió y, en los últimos años, he visto cómo la gente te juzga o hace comentarios negativos. Estas personas no se paran a pensar cómo te puede afectar y no ayudan. Por favor, sed amables o simplemente no digáis nada», ha sentenciado.