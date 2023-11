Luis Ducruet está viviendo una de las mejores etapas de su vida. El discreto hijo de la princesa Estefanía de Mónaco se convirtió en padre primerizo el pasado mes de abril, poco antes de celebrar diez años de amor con su mujer, Marie, con la que se casó en 2019 en la primera boda Grimaldi celebrada en la Catedral del Principado en casi medio siglo. Sin duda, un gran momento para el joven que, además, es uno de los grandes apoyos del príncipe Alberto, con el que mantiene una relación muy cómplice.

Luis Ducruet en una imagen de archivo. / Gtres

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con sus primos, los cuatro hijos de la princesa de Hannover -en especial los tres hermanos Casiraghi-, Luis y sus hermanas tienden a estar en un segundo plano. Una actitud discreta que, no obstante, no es sinónimo de que su papel sea menos importante. Es más, él y su hermana menor, Camille, suelen tener una presencia mayor en las actividades del Principado que la de los hijos de la princesa Carolina, por curioso que pueda resultar.

Un Grimaldi de perfil bajo

Luis es el primero de los hijos de la princesa Estefanía de Mónaco y el guardaespaldas Daniel Ducruet pero, cuando nació, no entró en la línea sucesoria porque sus padres no estaban casados. De hecho, la pareja no tenía el apoyo del príncipe Rainiero, aunque cuando Estefanía y Ducruet se casaron por lo civil en 1995 -ya había nacido también Pauline-, sus dos hijos entraron en la línea, en la que continúan a día de hoy. Curiosamente, la tercera hija de la princesa, fruto de su romance con Jean Raymond Gottlieb, no está en la sucesión, precisamente porque sus padres nunca se casaron.

Los Grimaldi en el Día Nacional. / Gtres

Sin embargo, aunque su nacimiento estuvo marcado, en cierta medida, por el escándalo que supuso la relación y el polémico divorcio de sus padres, Luis ha tenido la capacidad de mantener un perfil discreto e incluso llegar a pasar desapercibido. Es más, a diferencia de sus primos, que protegen con celo su intimidad y apenas se prodigan en las redes sociales, Luis es todo lo contrario. El joven no tiene reparos en revelar detalles de su vida privada o acontecimientos importantes a través de las redes, quizás porque no se siente tan presionado por los medios.

Luis Ducruet en una imagen de archivo con su madre. / Gtres

En raras ocasiones, Luis ha acaparado titulares que pudieran competir con los de sus primos. Es cierto que pasó parte de su infancia vinculado al circo, por la gran pasión de su madre por el mundo del espectáculo, pero también es un apasionado del fútbol, afición que comparte con su tío, el príncipe Alberto. Es más, algunas fuentes apuntan a que ha sido el soberano el que ha influido en que pueda dedicarse a esto, primero en el AS Monaco y luego en un equipo en Londres.

Un ‘revolucionario’ en Mónaco

Más allá de su perfil discreto, lo cierto es que Luis también es un revolucionario, no solo porque no tenga reparos en dar detalles de su día a día a través de las redes sociales, sino porque, además, desafió todos los estándares que se presuponían entre los Grimaldi con su historia de amor con Marie Chevallier.

Si hay algo que ha marcado la vida de los Grimaldi es la poca fortuna en el amor, sobre todo, en el caso de las princesa Estefanía y Carolina, pero también en el de la propia Carlota Casiraghi o su hermano Andrea, que tuvieron varias relaciones sin éxito hasta encontrar al amor de su vida. Sin embargo, Luis no ha tenido este problema.

Luis Ducruet en una imagen de archivo con el príncipe Alberto. / Gtres

El joven conoció a su mujer a los 19 años, durante su etapa universitaria en la Escuela de Negocios de Skema, en la que según algunas fuentes era algo juerguista, al menos, hasta que Marie llegó a su vida. La nuera de Estefanía de Mónaco es la única entre los Grimaldi que no tiene un pasado glamouroso, sino que compaginó sus estudios con un trabajo como cajera. La pareja se casó en 2019 tras una larga relación y el pasado año dio la bienvenida a su primera hija, Victoria.