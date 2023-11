Charlene eclipsa a Carolina y a Estefanía en un simbólico homenaje

Quedan apenas tres días para que el Principado de Mónaco celebre una de las jornadas más importantes de su agenda oficial, el Día del Príncipe o Día Nacional. Este año, además, se produce en medio de los festejos por el centenario del príncipe Rainiero, por lo que es más especial aún, si cabe. Pero, mientras llega el día, la Familia Grimaldi continúa con su agenda de actos.

Este miércoles, 15 de noviembre, los príncipes Alberto y Charlene de Mónaco han participado en una ceremonia de puesta en marca de lo que se conoce como cañones de saludo, que datan del año 1881. Una ceremonia que se ha llevado a cabo en la explanada del Fuerte Antonia en presencia de la princesa de Hannover, la princesa Estefanía y el hijo de esta, Luis Ducruet, que han querido acompañar a Alberto y Charlene en esta importante jornada.

Una reunión inusual

No es nada habitual que el príncipe Alberto consiga reunir a sus dos hermanas y a alguno de sus sobrinos junto a su esposa en un acto, más allá de las citas simbólicas del Principado, ya que siempre se ha comentado que la relación entre la princesa Charlene y sus cuñadas no es especialmente fluida. Sin embargo, esta vez, las dos hermanas no han querido perderse esta cita, sobre todo, por su vinculación con el centenario de Rainiero. Y es que, tal como ha trascendido, este próximo domingo, coincidiendo con la Fiesta Nacional, habrá una salva de cañones y es probable que se utilicen estas piezas, que ya están preparadas y que tienen un valor simbólico para la familia.

Los dos cañones fueron los que se utilizaron para anunciar el nacimiento del príncipe Rainiero en mayo de 1923, de ahí que se haya querido que estén listos para el centenario y nada mejor que el Día Nacional para que vuelvan a utilizarse.

Charlene, espectacular de blanco y negro

Para esta cita, la princesa Charlene ha apostado por un sobrio y elegante look en el infalible binomio blanco y negro. La esposa del príncipe Alberto se ha mostrado muy sonriente durante el acto y ha acaparado todas las miradas, por encima de sus cuñadas, las princesas Estefanía y Carolina, a las que se ha podido ver más serias.

La princesa ha lucido un pantalón y un jersey en color negro, que ha combinado con un espectacular abrigo tipo capa de color blanco. Por su parte, Carolina ha puesto el toque de color con una chaqueta en tono fucsia, mientras que Estefanía ha preferido un look más sporty, muy en su línea.

Una fecha especial

A lo largo de 2023, los Grimaldi y el Principado han estado volcados en las celebraciones por el centenario del anterior soberano, para lo que se ha constituido un comité presidido por el príncipe Alberto y del que forman parte tanto la princesa de Hannover, como la princesa Estefanía y los hijos de ambas. No así la princesa Charlene, aunque la esposa del príncipe Alberto sí que ha participado en algunas de las celebraciones relacionadas con este aniversario.