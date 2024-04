La maleta de la Reina Letizia en Holanda, a examen

La Reina Letizia y el Rey Felipe hicieron las maletas el pasado martes 16 y pusieron rumbo a los Países Bajos para realizar un viaje de Estado. Como no podía ser de otra forma, la mujer del monarca ha sorprendido a todos con un estilismo que ha estado a la altura de las circunstancias. Siempre se ha comparado mucho a doña Letizia con Máxima de Holanda y es cierto que tienen varias similitudes, pero también se diferencian en algunas cosas. Eso sí, las dos son muy elegantes y suelen recibir buenos comentarios.

La Reina Letizia, antes de regresar a España, asistió a una recepción que los Reyes de Holanda organizaron en el museo STRAAT. Uno de los puntos más deseados era que también estaba la princesa Amalia, pero en nuestro país ha tenido más repercusión el look que lució la madre de la princesa Leonor. Estaba cargado de significado. Consciente de que era su último día en los Países Bajos, se vistió de un diseñador neerlandés.

La Reina Letizia, durante su viaje de Estado a Holanda. (Foto: Gtres)

El vestido de doña Letizia, de color azul marino, estaba firmado por Mohamed Benchellal y era una pieza especial. Tenía drapeados y recogía su figura con un chal que caía elegantemente por la espalda. Como complemento utilizó un bolso del mismo tono, pero lo más emotivo es que se puso unos pendientes que pertenecen al joyero de la reina Sofía. Están hechos de diamantes y fue un regalo que la mujer de Juan Carlos I recibió del sultán Omán en 1989.

El otro vestido azul de doña Letizia

El azul es uno de los colores preferidos de la Reina Letizia, así que no era de extrañar que usara un vestido de dicho tono durante la cena de gala que tuvo lugar en el Palacio Real de Ámsterdam el miércoles 17 de abril. A pesar de que suele repetir trajes en alguna ocasión, esta vez apostó por una pieza nueva firmada por la marca española The 2nd Skin Co.

La Reina Letizia, sentada en el Palacio Real de Ámsterdam. (Foto: Gtres)

Tan profesional como siempre, cumplió con el protocolo a la perfección y eligió unas joyas muy acertadas. Se decantó por la tiara rusa, una pieza confeccionada en platino con diamantes y perlas que perteneció a la reina María Cristina, segunda mujer de Alfonso XII. Juan Carlos I consiguió que fuera a parar a doña Sofía, quien la estrenó en 2006 en Noruega.

La Reina Letizia usa las joyas de doña Sofía

La recepción en el museo STRAAT y la cena el Palacio Real no han sido las únicas veces que la Reina Letizia ha utilizado joyas de su suegra, doña Sofía. El primer día que llegó a los Países Bajos ya llevaba unos pendientes de diamantes y esmeraldas que la madre de don Felipe ha lucido en varias ocasiones.

La Reina Letizia, con Máxima de Holanda. (Foto: Gtres)

Durante la mañana del martes 17 de abril, la Reina estrenó un vestido diseñado a medida por el artista Moisés Nieto, natural de Jaén. En color verde y con la cintura bien marcada, esta pieza ha conseguido que los holandeses aplaudan el estilo y la elegancia de doña Letizia.

Carolina Herrera, una de sus firmas de confianza

La Reina Letizia, con Máxima de Holanda, en un acto. (Foto: Gtres)

La maleta que ha llevado la Reina a los Países Bajos ha sido todo un éxito. Sus vestidos de gala han sido impresionantes, pero los que se ha puesto para participar en actos informales también han recibido muy buenos comentarios. Llama la atención el que llevó durante la visita a las instalaciones de la organización LAB6.

La madre de la princesa Leonor lució un traje rojo que acompañó con un abrigo muy especial, firmado por Carolina Herrera. Esta pieza, de color fucsia, la estrenó en Suecia. Carolina Herrera es una de las marcas que más abunda en el vestidor de doña Letizia.