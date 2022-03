La asignatura pendiente del príncipe Louis de Cambridge

Al igual que el resto de niños, desde si nacimiento hasta la edad adulta, los miembros de las diferentes casas reales van cumpliendo retos y objetivos. Por un lado, comienzan a dar sus primeros pasos, dicen sus primeras palabras o empiezan el colegio. Sin embargo, en el caso de los pequeños royals, también van alcanzando una serie de metas que los diferencian de los demás. Una de ellas tiene que ver con sus primeros actos oficiales, su primer discurso o su primer viaje internacional. Hitos que marcan su carrera institucional y que, cada vez que uno de ellos tiene lugar, supone todo un acontecimiento.

En el caso de los hijos de los duques de Cambridge, aunque todos son todavía pequeños, ya han ido participando en algunas cuestiones, como actos oficiales, sesiones de fotos y similares. Sin embargo, hay un tema que marca distancia entre el pequeño de la familia y los demás. Y es que, a diferencia de George y Charlotte, el príncipe Louis aún no ha tenido la oportunidad de hacer un viaje al extranjero.

Una realidad que, probablemente en su situación, tiene mucho que ver con la pandemia del coronavirus que ha estado asolando al mundo entero en los últimos dos años. De hecho, aunque otros royals han retomado su agenda internacional bastante rápido, la propia Kate Middleton no emprendía su primer viaje al extranjero hasta hace muy poco, cuando visitó Dinamarca durante dos días.

Diferencias entre hermanos

El príncipe George hizo su debut internacional en el mes de abril del año 2014, a pocas semanas de cumplir un año. El Príncipe viajó con sus padres a una importante gira a Australia y Nueva Zelanda cuando tenía ocho meses. Un entrañable periplo que nos regaló divertidas imágenes del royal, por ejemplo, en el zoo de Taronga en Sidney. Un viaje que recuerda mucho al que hizo su padre, el príncipe Guillermo, con sus padres, los príncipes de Gales, cuando apenas era un bebé.

De la misma manera, su hermana, la princesa Charlotte viajó con su familia más directa a Canadá en el año 2016, cuando tenía dieciséis meses. Además, según trascendió entonces, la Princesa dijo su primera palabra en esta gira, cuando grito ‘pop’ al ver un ramo de globos en una fiesta infantil. Más adelante, los dos hermanos visitaron juntos Alemania y Polonia con los duques de Cambridge, en 2017.

Sin embargo, a punto de cumplir cuatro años -el próximo 23 de abril-, Louis no ha hecho ningún viaje internacional oficial. Esto no significa que el Príncipe no haya estado fuera del Reino Unido, ya que la familia ha estado de vacaciones en diversos lugares, como Jordania, pero no le hemos visto en una visita de carácter internacional.

No obstante, en breve, los Cambridge tienen la oportunidad de que su hijo menos les acompañe en un importante periplo. Según informaban fuentes oficiales, los Duques van a realizar una gira por el Caribe con motivo del Jubileo de Platino de la Reina Isabel, que celebra setenta años de reinado. No son ellos los únicos que van a viajar, ya que también se prevén visitas del príncipe de Gales y su esposa, la princesa Ana o los condes de Wessex.

En el caso de Kate y Guillermo, aunque no se han dado muchos detalles sobre este nuevo viaje, sí se sabe que será desde el 19 al 26 de marzo y que visitarán Belize, Jamaica y Las Bahamas. Sin duda, un periplo perfecto para que el pequeño Louis debute de manera oficial fuera del Reino Unido.

Por ahora no se ha confirmado si la pareja tiene la intención de que alguno de sus hijos les acompañe aunque, de ser así, lo más lógico es que fuera Louis, no solo porque él nunca ha llevado a cabo un viaje así, sino porque además, coincide con época escolar y los dos mayores ya están en una etapa en la que es mejor no faltar a clase si no hay un motivo justificado. Los príncipes George y Charlotte estudian en el colegio Thomas’s Battersea de Londres, mientras que el menor está inscrito en la escuela infantil Willcocks.

Hasta que se confirme si alguno de los príncipes les acompaña, lo que sí sabemos es que los que se queden en Reino Unido estarán bajo el cuidado de la madre de la duquesa de Cambridge y de la niñera española de la familia, María Teresa Turrión.