4 zapatos que conquistan a influencers y que Letizia necesita ya en su armario

Hace unos días, en un acto en San Millán de La Cogolla (La Rioja), la Reina Letizia sorprendió a propios y extraños con un look que nunca habríamos imaginado en ella, sobre todo, por el calzado. La esposa de Felipe VI apostó por un estilo working con un toque informal compuesto por un par de pantalones de lana de tiro alto en estampado de cuadros, un jersey sencillo en color negro, una gabardina de cuero y unos mocasines negros con hebilla en el empeine. Hasta aquí todo normal, de no ser porque los mocasines no eran especialmente clásicos, sino todo lo contrario. La consorte se calzó un par de zapatos de pena tendencia de la firma Martinelli en color negro y con gruesa suela tipo track.

La Reina Letizia en La Rioja. / Gtres

Una estilo de zapatos que está de plena actualidad -como también la gabardina de cuero, que esta temporada es tendencia-, pero que se asocia más a los jóvenes y adolescentes de la edad de la princesa Leonor y la infanta Sofía. Sin embargo, doña Letizia defendió el look con maestría y demostró, una vez más, que está al tanto de las tendencias y no tiene miedo a arriesgar.

La Reina Letizia con mocasines con suela track. / Gtres

Este estreno por parte de la Reina nos lleva a pensar que, en la actualidad, hay muchos tipos de zapatos que están de moda y que nos encantaría que llevara doña Letizia, por lo que desde Look hemos hecho una selección de algunos. Por cierto, todos ellos susceptibles de que la Reina los comparta con sus hijas, algo que, además, ya ha ocurrido en más de una ocasión, tanto con la princesa Leonor, como con la infanta Sofía.

Botas moteras y militares

Esta temporada, las botas militares son también tendencia. A la Reina Letizia la hemos podido ver con botas de cordones en varias ocasiones, como, por ejemplo, en la última edición de los Premios Princesa de Asturias en la visita a los ganadores del Pueblo Ejemplar. También su hermana, Telma Ortiz, las ha lucido en alguna ocasión, en salidas privadas por Madrid. Sin embargo, las botas moteras como tal, con hebillas, son algo que todavía se resiste en el armario de la Reina, que, sin duda, no le tiene miedo a las tendencias. Los modelos de D.Franklin on perfectos para que se apunte a esta tendencia

Unas botas australianas

El invierno es la época perfecta para que nuestros pies sucumban a las botas australianas, tan cómodas y confortables que parece que estamos pisando sobre una nube. No sabemos si la Reina esconde algún par en su armario, pero de lo que no hay duda es de que este tipo de calzado seguramente le vino muy bien a la princesa Leonor en su etapa en Gales y ahora a la infanta Sofía en el tiempo en el que esté en el colegio. Las de D. Franklin, en multitud de modelos y colores son ideales para ahora.

Unas botas de invierno de D. Franklin. / Cortesía

Botas cowboy

Este año, las botas y botines tipo cowboy vuelven a ser tendencia. Se trata de un calzado que puede ser muy original y arriesgado, pero que también ofrece versiones más sobrias y discretas. Con tacones cómodos, este tipo de botas y botines se adaptan a cualquier look, no solo a pantalones, sino también a faldas y vestidos. Son muchas las marcas que ofrecen multitud de modelos de botas y botines cowboy entre los que la Reina y sus hijas podrían elegir.

Diana de Gales con botas cowboy. / Gtres

Unas clásicas Converse o Victoria

La hemos visto a lo largo de los años con varios tipos de zapatillas o sneakers, pero todavía no ha aparecido, al menos no públicamente con ningún modelo tan clásico como son las Converse o las Victoria, de esas que tan de moda estuvieron en los años 80 y 90. Si ya se atreviera con un modelo estampado sería totalmente vanguardista. No hay que olvidar el día que Diana de Gales se calzó unas Converse fucsias con un uniforme militar o la propia infanta Elena, a la que hemos visto con este calzado en muchas ocasiones.

Diana de Gales con zapatillas Converse. / Gtres

Otras tendencias

Del calzado que esta temporada arrasa entre las influencers lo cierto es que la Reina y sus hijas ya se han atrevido en muchas ocasiones con las bailarinas. Todavía no las hemos visto con slippers (venecianas) o con Mary Janes, pero son patrones más clásicos y menos arriesgados, por lo que tampoco llamaría en exceso la atención en sus looks.

Una Reina rompedora

Tras más de 20 años como miembro de la Familia Real, en estos momentos doña Letizia se encuentra más asentada que nunca y más cómoda en su papel. No obstante, todavía no ha conseguido -al menos no del todo- que se deje de hablar de sus looks y se ponga el foco en sus actividades. Algo a lo que no ayuda que apueste por prendas como la gabardina de cuero o los mocasines con suela track que, inevitablemente, acaparan toda la atención, aunque sí es cierto que ha logrado enviar un mensaje a través de sus looks, apostando por firmas menos conocidas, capitaneadas en su mayoría por mujeres y con una filosofía de producción sostenible.

La Reina Letizia con un vestido con aberturas. / Gtres

A pesar de todo y, aunque en la mayoría de los actos suele decantarse por looks más o menos protocolarios, en ocasiones sorprende con toques de tendencia -como estos zapatos con suela track-, que demuestran que sigue las modas y está al tanto de lo que se expone en las pasarelas. Es el caso de, por ejemplo, las veces que se ha decantado por pantalones culotte de cuero o por vestidos de corte cut-out o faldas con aberturas llamativas con las que demuestra que la moda no está reñida con su papel.