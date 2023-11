Las fotos de la infanta Elena en el Rastrillo Nuevo Futuro que han conquistado a todos

La infanta Elena intenta mantener las distancias con los periodistas, pero en esta ocasión ha hecho una excepción y ha mostrado su versión más cercana. ¿El motivo? Ha seguido los pasos de su madre, doña Sofía, y ha visitado el Rastrillo Nuevo Futuro, un proyecto solidario que se desarrolla en Madrid y que reúne a los rostros más destacados de la alta sociedad. La madre del Rey Felipe ha inaugurado el mercadillo por primera vez. Se detuvo a hablar con los dueños de varios puestos y disfruto al máximo del evento, pero ¿por qué ha tenido tanto éxito doña Elena de Borbón?

Vestida con una chaqueta verde y un pantalón azul muy favorecedor, la infanta Elena se ha desplazado hasta la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Este centro acogerá la 55 edición del Rastrillo Nuevo Futuro del 17 al 19 de noviembre. Por primera vez lo ha presidido doña Sofía, quien acudió acompañada de su equipo de seguridad y con una enorme sonrisa. En esta edición han participado la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada y la modelo Laura Ponte.

La infanta Elena disfrutando del Rastrillo Nuevo Futuro / GTRES

Las fotos que mostramos en LOOK de la Infanta Elena son muy significativas debido al estilismo que ha elegido. Llevaba un original bolso inspirado en la bandera de España.

La infanta Elena brilla visita el Rastrillo Nuevo Futuro

La infanta Elena disfrutando del evento solidario / GTRES

La infanta Elena es consciente de que debe medir todos sus pasos, por eso evita exponerse en ciertas situaciones. En los últimos días se han lanzado varias especulaciones sobre la vida sentimental de su hijo Froilán. El sobrino del Rey Felipe está en Abu Dabi disfrutando de una nueva etapa, pero regresó a España para asistir al cumpleaños de la princesa Leonor y aprovecho para reencontrarse con sus amigos. Después de la fiesta privada de la futura Reina coincidió con su exnovia Mar Torres, heredera de la empresa El Pozo Alimentación.

Elena de Borbón prefiere no pronunciarse al respecto y sabe que los reporteros están deseando preguntarle sobre el tema. Sin embargo, se ha expuesto por una buena causa. El Rastrillo Nuevo Futuro tiene fines solidarios y además está celebrando su 55 aniversario. Antes lo organizaba la infanta Pilar, hermana de don Juan Carlos y cuñada de doña Sofía. Pilar de Borbón era presidenta de Nuevo Futuro, una ONG fundada en 1968 por la asturiana Carmen Herrero Garralda.

El significativo detalle del look de la infanta Elena

La infanta Elena con un bolso de la bandera de España / GTRES

Las imágenes de la infanta Elena han conquistado a todos porque hay un detalle en su look que no ha dejado indiferente a nadie. La hermana del Rey Felipe ha elegido para la ocasión un bolso con la bandera de España que no tardará en convertirse en tendencia. Es original a la par que elegante y doña Elena ha logrado defenderlo con una gran soltura. Llama la atención que haya elegido este complemento después de celebrarse en Cibeles una manifestación contra la amnistía.

Simoneta Gómez-Acebo es miembro de la organización de la que su madre, la infanta Pilar de Borbón, fue presidenta de honor durante de 50 años. Una vez más ha sido la acompañante de doña Elena en el Rastrillo Nuevo Futuro. Han demostrado tener una gran complicidad. Entre puesto y puesto se paraban para mantener una interesante conversación y han sido muy amables con todo el mundo, por eso las fotos que han salido publicadas están causando sensación. No es habitual ver a Elena de Borbón tan relajada.