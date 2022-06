La cuenta pendiente de la Reina Letizia: ¿veto o casualidad?

La Reina Letizia y sus dos hijas -en especial la Princesa Leonor-, fueron las grandes ausentes en el cónclave de royals que se celebró el pasado viernes en Noruega. Ni la esposa ni las hijas del Rey Felipe se reunieron con el resto de Casas Reales Europeas que no faltaron a la cita por la mayoría de edad de la princesa Ingrid. Una ocasión que, además, supuso el debut en traje de gala y con tiara de varias princesas como Amalia de Holanda, la propia Ingrid de Noruega o Elisabeth de los Belgas. Todas ellas, royals que en un futuro se convertirán en reinas titulares, de la misma manera que la Princesa Leonor.

Si bien es cierto que tanto Elisabeth como Ingrid y Amalia ya son mayores de edad -no así el caso de la Princesa Leonor-, también es una realidad que royals menores tampoco faltaron a la cita. Es el caso de los hijos de Victoria de Suecia o del pequeño Charles de Luxemburgo, que también posó, a su corta edad, junto al resto de herederas. Una fotografía para la historia en la que se echó de menos a Leonor de Borbón, a Christian de Dinamarca o a algún representante de la Casa de Windsor, como podría ser el caso del príncipe George aunque, lo cierto es que el hijo de Guillermo de Cambridge tiene dos generaciones por delante hasta llegar al trono.

A pesar de que el Rey Felipe no faltó a la cita, la ausencia de sus esposa y sus hijas resultó sonada. El monarca acudió como representante de la Corona Española, pero también como padrino de Ingrid Alexandra. Esto es especialmente relevante, porque la relación entre el Rey y los padres de la Princesa es muy estrecha desde hace tiempo. Algo que no ha ocurrido con la Reina Letizia.

El Rey Felipe no solo asistió hace dos años a la Confirmación de su ahijada, sino que hace poco coincidió con Haakon y Mette Marit en la final de Roland Garros. Dos actos a los que el jefe del Estado acudió solo, sin que hayan trascendido los motivos de la ausencia de doña Letizia. Lo cierto, no obstante, es que, en el caso de la cena de gala en Noruega, la Reina estaba a la espera del regreso a casa de la Princesa Leonor, que terminó las clases ese mismo viernes. Un motivo, en principio, de peso para la ausencia de ambas, ya que tampoco acudió la princesa Alexia de Holanda, que estudia con la hija de don Felipe y doña Letizia. Sin embargo, el final de las clases en el Atlantic College de Gales no fue razón suficiente para que los Reyes Máxima y Guillermo rechazaran la invitación de la Casa Real Noruega, sino que ambos estuvieron en Oslo con su hija mayor. Dos maneras diferentes de entender la situación.

Más allá de la coyuntura particular, lo cierto es que la relación de doña Letizia con Noruega es prácticamente nula y que, además, la ocasión podía generar cierta incomodidad a la esposa de Felipe VI, por coincidir con algunas figuras con las que ha tenido desencuentros, como es el caso de Marie Chantal de Grecia.

No así la del Rey Felipe, que siempre ha mantenido una amistad muy estrecha con el príncipe Haakon, así como con su esposa. Es más, antes de comprometerse con doña Letizia, el entonces heredero viajaba con asiduidad al país nórdico donde, por cierto, conoció a través de Haakon y Mette Marit a Eva Sannum. Precisamente, al boda de los Príncipes fue el punto de inflexión para marcar el principio del final de la relación entre el hijo de don Juan Carlos y doña Sofía y la modelo noruega, que apareció con un vestido azul que acaparó titulares.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Det Norske Kongehuset (@detnorskekongehus)

Son muchas las dudas que genera la ausencia de doña Letizia en Noruega, tanto en la Confirmación de Ingrid Alexandra pero, más especialmente, en su celebración de cumpleaños. Resulta obvio que esperar a la Princesa Leonor en España puede ser un motivo de peso pero, ¿no habría cabido la posibilidad de que la heredera adelantara su vuelta y fueran todos a Oslo?. Una pregunta que hace pensar en que quizás, para doña Letizia, Noruega sigue siendo una zona ‘prohibida’, marcada por el recuerdo de Eva Sannum a pesar del paso del tiempo. Despejaremos dudas en el momento en el que los Reyes hagan una visita institucional al país, algo que, esperemos sea más pronto que tarde. Un detalle que confirmará si finalmente la Reina ‘evita’ el contacto con el país o todo el fruto de una cadena de casualidades.