8 peinados de la Reina Letizia perfectos para tus fechas especiales

En pleno comienzo de la temporada de bodas, bautizos, comuniones y demás celebraciones, es importante buscar inspiración para acertar con el estilismo, pero también con el look beauty. Son muchas las que recurren a looks lucidos por celebrities para clonarlos en clave low cost y adaptarlos a su estilo. Una de las personas que más acierta en este aspecto -más allá de las influencers-, es la Reina Letizia.

La esposa de Felipe VI ha experimentado a lo largo de los años una significativa evolución en lo que respecta al estilo. Doña Letizia ha pasado de recurrir siempre a las mismas marcas a abrir su armario a otras firmas, la mayor parte de ellas ‘marca España’, con una filosofía eco, producción sostenible y local y capitaneadas por mujeres. No obstante, también apuesta por el low cost, como ocurrió recientemente en un acto en Mérida, donde lució un modelo de la firma Mango que, curiosamente, también llevó otra de las asistentes, lo que provocó un divertido momento.

Más allá de lo que respecta a la ropa, lo cierto es que doña Letizia también puede ser fuente de inspiración en temas beauty. Aunque en el pasado la Reina solía sorprender con maquillajes fuertes y más arriesgados, ahora apuesta por tonos más neutros, siempre intensificando la mirada. De la misma manera, en lo referente a los peinados, parece que, de un tiempo a esta parte está siguiendo, en cierta forma, la estela de la Reina Sofía, que apenas ha variado de peinado a lo largo de los años.

No obstante, si echamos la vista atrás y analizamos los estilismos de la Reina, podremos comprobar que doña Letizia es una de las royals que más ha innovado con sus peinados, de la misma manera que con el color del cabello, de las mechas en color miel y el castaño claro que llevaba al principio como periodista, al castaño oscuro natural con canas que luce desde hace un tiempo.

Los peinados de la Reina Letizia pueden convertirse en toda una fuente de inspiración para nuestros looks de invitada. Uno de los que más utiliza la esposa de Felipe VI es el moño, tanto alto como bajo. Las dos opciones son ideales cuando queremos dejar el rostro despejado y resultan muy cómodas y elegantes.

Otros recogidos que le hemos podido ver a Su Majestad son trenzas o coletas, también perfectas para cabellos largos, cuando no queremos que el pelo nos moleste y tengamos que estar retirándolo del rostro cada poco tiempo.

No obstante, la Reina también apuesta en ocasiones por la naturalidad más absoluta y lleva el pelo suelto y ligeramente despeinado. No faltan tampoco los peinados con ondas, muy favorecedoras prácticamente para cualquier fisionomía. No te pierdas en nuestra galería algunos de los mejores peinados de la Reina Letizia, que seguramente saques ideas para tus próximas citas.