La Reina Letizia volvió a dar otra exhibición de estilo para confirmar que no hay mejor influencer que ella. Todo lo que se pone acaba convertido en rabiosa tendencia. No hay duda. El último ejemplo se vio hace escasas horas durante su estancia en Córdoba. Allí escogió una prenda muy primaveral para presidir la tercera etapa del Tour del Talento, un proyecto de la Fundación Princesa de Girona, celebrado en el Gran Teatro de la ciudad califal. Una cita en Andalucía para lo que no dudó en confiar en una marca que es vieja conocida para ella: Cayro Woman. Después de asombrar al país entero con su elegancia dentro de esta estilosa pieza, Look ha podido hablar con la marca creadora para conocer algunos detalles inéditos de esta elección de la que tanto se está hablando y medir el impacto generado.

Hace un par de años que Letizia y su estilista tomaron la decisión de apostar por la moda española. Y qué mejor promoción que acudir a los actos vestida con atuendos de prometedoras firmas nacionales. En este caso, la Reina ha vuelto a caer rendida a uno de los diseños de la firma con sede en Sevilla.

El vestido escogido por Letizia era el modelo Violeta, perteneciente a la última colección, ‘Amira’. Destaca por su corte por midi, cuello redondo y las mangas abullonadas al codo, que le dan un toque sofisticado. También, la banda fruncida que cruza el pecho y se extiende en forma de lazada ajustable con anilla, acentúa la figura de la cintura de una manera muy favorecedora.

Los creadores tienen claro que a doña Letizia le ha conquistado absolutamente el detalle de que sea un outfit muy ajustado a la cintura. Y es que no es ningún secreto que a la mujer de Felipe VI le gusta realzar su tonificada silueta, fruto de las horas de deporte y de una alimentación seleccionada con cuidado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C A Y R O W O M A N (@cayrowoman)

Desde la marca nos cuentan que este vestido tiene una marcada inspiración en pasarelas internacionales, tanto patrones como tonos y diseños. Además, con un precio muy asequible menos de 100 euros, ergo 96,90 euros. Por el momento se puede adquirir en las talla más pequeñas (XS). La S está agotada mientras que la M, L y XL estarán disponibles desde el 25 de abril.

La intrahistoria

Cayro ha querido mantener una línea discreta en cuanto a revelar datos concretos para respetar así una cierta confidencialidad quizá solicitada por Casa Real. Sin embargo, este digital ha podido saber por otras fuentes fuera de la marca cómo se gestó este tándem de éxito.

Que doña Letizia haya decidido recurrir a Cayro no es casualidad. Es una de las firmas que más le están agradando en los últimos años. Fue en 2021 cuando se produjo el primer contacto entre ambas partes. Se hizo a través de la estilista de confianza de la Reina, la misma que le ha hecho arriesgar más con sus looks. En un primer momento le pidió un ramillete de diseños, para después solicitar más tallas de algunos otros que -previsiblemente- fueron los que más conquistaron a Letizia. Desde ese momento se inició una relación muy fructífera entre la consorte y la firma hispalense, quien no duda en enviarle varios diseños cada vez que lanzan una nueva colección al mercado. Eso es lo que ha sucedido en esta ocasión.

Las cifras que dejan claro que Letizia causa sensación

Cayro Woman tuvo una jornada de jueves de lo más ajetreada. No todos los días la reina de España se viste con un look de su colección. Fuentes de toda solvencia nos cuentan que sospechaban que Letizia podría lucir con un diseño de la casa textil en una de sus visitas a Andalucía, pero no se sabía con certeza en cuál. Fue en Córdoba y eso implicó que la actividad comercial de la firma se elevara a la máxima potencia.

En tan solo una hora y media desde que se ha visto a Letizia con el vestido Violeta han experimentado más de 70 pedidos a la boutique online. Sus seguidores en Instagram se han incrementado en 2.600 nuevas cuentas y tanto su tráfico en web como la mensajería se han colapsado. Todo una revolución que ha hecho que pongan en marcha una nueva producción del look floral para abastecer a sus clientes.

Cabe destacar que no es la primera vez que la Casa Real confía en Cayro Woman. En mayo de 2022 la Reina eligió un diseño que destacó por el llamativo detalle con abertura a la altura del abdomen. Un cut out histórico que tuvo admiradores y detractores a partes iguales.

Leonor, tras la estela de su madre

Del mismo modo, Leonor también ha lucido en varias ocasiones vestidos de Cayro Woman. Quizá la más llamativa fuera en el concierto previo a los Premios Princesa de Asturias 2021.

Allí, la hija mayor de Letizia optó por una pieza rosa fucsia de estilo wrap con mangas farol larga y un pequeño escote en pico. Una pieza que se ajustaba a su figura gracias al nudo situado en la cadera izquierda y al volumen de las hombreras.

Igualmente, Leonor también apostó (y ganó) por Cayro Woman durante una visita de la Familia Real a Santiago de Compostela. En aquella ocasión, la heredera al trono español se decantó por vestido midi bicolor rojo y fucsia.

Queda claro que la princesa Leonor también es una enamorada de los diseños de la marca que conquista a su madre. De hecho, desde la marca nos transmiten que es muy posible que la joven luzca pronto un diseño suyo de nuevo.