El día que doña Letizia contrajo matrimonio con el entonces Príncipe Felipe en mayo de 2004 fue la primera vez que la asturiana lució sobre su cabeza una tiara. No se trataba de una joya cualquiera, sino que, para esta ocasión, llevó la misma diadema que doña Sofía había lucido en su boda. Una pieza que la madre de Felipe VI heredó de su abuela, Victoria Luisa de Prusia, a quien su padre le regaló la diadema por su enlace.

A pesar de que han sido muchas las ocasiones en las que tanto la Infanta Elena como la Infanta Cristina han llevado la diadema, ninguna de las dos la lució en su boda. La joya no forma parte del lote de ‘joyas de pasar’ que se heredan de reina a reina, sino que es privativa de doña Sofía. Sin embargo, doña Letizia la ha llevado en numerosas ocasiones, al menos, en sus años de princesa. Algo similar ocurre con la Tiara Floral, una de las preferidas de la esposa de Felipe VI. Esta diadema fue un regalo de Franco a la princesa Sofía por su boda con don Juan Carlos y ha sido una de las piezas que más veces ha llevado doña Letizia, incluso después de convertirse en reina. No obstante y, salvo que doña Sofía decida lo contrario, es una pieza de su propiedad. De la misma manera que la diadema de ‘La Chata’, que se remonta a la época de la Infanta Isabel y que los Condes de Barcelona regalaron a doña Sofía por su enlace.

En su etapa como princesa, doña Letizia no era especialmente aficionada a las grandes alhajas, algo que ha cambiado desde que don Felipe asumiera la jefatura del Estado. En febrero de 2017 estrenó la Tiara de las Lises, que se ha convertido en su nueva favorita y la más importante del joyero. Junto a esta, ha lucido en varias ocasiones la Tiara Rusa -que en origen no pertenecía al ‘lote de pasar’- y una vez la Cartier -una de las preferidas de doña Sofía y que incluso le prestó a la Infanta Cristina-. Aunque alguna vez la hemos visto con la Floral, en una clara muestra de que doña Sofía sigue prestándole sus joyas personales -también pendientes y otras alhajas-, lo cierto es que la Prusiana no la ha vuelto a llevar, ni tampoco la de ‘La Chata’, que solo la llevó una vez.

Tampoco ha lucido más que en una ocasión la Tiara Princesa, la única diadema de su propiedad, que el Rey le regaló por su quinto aniversario de boda, aunque utiliza con regularidad el broche central extraíble. Es previsible que esta pieza la veamos algún día en una de sus hijas.

Un detalle que hace pensar en que la madre de Felipe VI esté reservando esta joya familiar para alguna de sus nietas, probablemente Leonor, lo que podría aplicarse también a la de ‘La Chata’. Pero desde su enlace con don Juan Carlos, la Reina Sofía atesora también un parure de rubíes que nunca ha prestado a Letizia y que, casualmente, llevó en una visita de Estado a Suecia, lo que ha hecho pensar en los últimos días en la posibilidad de que se lo prestase para esta ocasión. Es cierto que los rubíes de Niarchos no tienen la magnificencia que pueda tener la Tiara de las Lises, pero habrían resultado un llamativo estreno en esta ocasión, sobre todo, si se tiene en cuenta que doña Sofía llevó parte del conjunto en la cena previa a la boda de los príncipes de Asturias.

Este conjunto cuenta con un largo collar de rubíes de Birmania y diamantes en talla brillante y talla baguette, diseñado por la exclusiva joyería Van Cleef & Arpels. Los medallones de rubíes están tallados en forma de cabujón y rodeados de brillantes, y a su vez rodeados por otra hilera de rubíes. Los medallones se encuentran unidos por cuatro diamantes tallados en baguette. Este diseño puede adaptarse de diferentes maneras, hasta llevarlo como diadema, tal como hizo doña Sofía en una visita a Estados Unidos en 1971 o en una cena en el Palacio Real en honor a Nicolás Sarkozy.

La Reina Sofía siempre ha usado los rubíes acompañados de unos pendientes que no son del conjunto, y que fueron un regalo de su madre. Hasta la fecha, al igual que ocurre con el pendentif de la reina Federica -también de rubíes-, doña Sofía no ha dejado a nadie este conjunto, lo que hace poco probable que la situación cambie.

Si bien las tres tiaras que atesora doña Sofía es más que probable que queden en el joyero de la Casa Real -pensando sobre todo en Leonor-, nada hace pensar que la madre de Felipe VI vaya a legar los Niarchos, sino que lo más lógico es que los hereden sus hijas. Aún así, a muchos les encantaría ver a doña Letizia con ellos.