Los símbolos ocultos del look más especial de la Reina Letizia

La Reina Letizia deslumbró en las celebraciones del Día de la Hispanidad. En una jornada en la que la normalidad volvió por fin a esta fiesta tan importante después de dos años de pandemia. La esposa de Felipe VI apostó por un favorecedor modelo en clave lady de estreno y, por segundo año consecutivo, no recurrió a la que ha sido durante muchos años su marca de cabecera, Felipe Varela. Si el pasado año la Reina lució un vestido de María Barragán, esta vez doña Letizia se ha decantado por Vogana, una marca sevillana especializada en looks de invitada que se ha hecho un hueco en el armario no solo de la consorte, sino también en el de la Princesa de Asturias.

En concreto, doña Letizia lució un vestido de corte lady en gasa estampada en pequeños lunares, largo midi, mangas abiertas, escote cruzado y cintura marcada. Un diseño que pertenece a una colección anterior -algo que ya ha hecho antes doña Letizia y que responde a una tendencia de sobriedad y austeridad- y cuyo precio no llegaba a los 300 euros. Es especialmente importante no solo la elección de la marca, que responde a la nueva estrategia de la Reina, que apuesta por firmas con una filosofía sostenible y en la mayoría de las ocasiones capitaneadas por mujeres, sino también el color, verde, que se asocia con un mensaje de apoyo a la corona. No hay que olvidar que se habla del acrónimo V.E.R.D.E como una manera de referirse al mensaje “Viva el Rey de España”. Además, los lunares, un estampado tan español, son especialmente adecuados en una jornada en la que se celebra el Día de la Hispanidad.

Vogana deja claro en su página web que sus principios fundamentales son la calidad y constante innovación, buscando la inspiración en la estética vintage, así como en estilos de vida, viajes y experiencias vividas, siempre sin perder el sello andaluz. A esto hay que añadir los precios relativamente asequibles, que conectan el estilo de la Reina con el resto de la población, promoviendo cercanía, algo muy importante en estos tiempos.

Más allá del vestido, también la elección de los complementos ha jugado un papel clave. Doña Letizia ha confiado en Magrit para el calzado y el bolso, un detalle en el que apenas experimenta la esposa del Rey. En lo que respecta a las joyas, además de su inseparable sortija de Karen Hallam, que luce de manera constante en todos sus compromisos, la Reina ha elegido en esta ocasión los pendientes de diamantes y perlas australianas desmontables. Una de las piezas más especiales de su joyero, no solo por ser un regalo del Rey Felipe, sino porque además los ha llevado en fechas destacadas a lo largo de sus ya dieciocho años como miembro de la Familia Real, como en los bautizos de sus dos hijas, por ejemplo.