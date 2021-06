Con la voz algo temblorosa y la mano en el corazón, la reina Letizia se ha dirigido a la audiencia durante su intervención en la tercera edición del ‘Santander WomenNOW Summit”, en el que ha participado por su papel como presidenta de honor. La Reina cerraba su agenda con esta cita que promueve el liderazgo femenino después de una semana y no ha querido perder la oportunidad de hacer un llamamiento por las recientes víctimas de la violencia de género y violencia vicaria.

«Creo que es difícil evitar esta mañana la expresión de dolor y de tristeza por el asesinato de menores, según las noticias que nos han golpeado en las últimas horas. Me refiero a las niñas de Tenerife y a una niña asesinada en una localidad sevillana, una menor de 17 años. No creo que haya nadie esta mañana que no intente ponerse en la piel de todas las personas que aman a estas niñas, de estas menores asesinadas», ha dicho la esposa de Felipe VI.

Apenas unas horas antes de su intervención, se conocía la terrible noticia de la aparición del cuerpo sin vida en Tenerife de Olivia, de apenas 6 años. La pequeña era encontrada en una bolsa en el fondo del mar atada con el ancla del barco de su padre, Tomás Gimeno, a más de 1000 metros de profundidad. Las autoridades aún continúan con las labores de búsqueda de su hermana, Anna, así como del propio Gimeno, que el pasado mes de abril expresó a su expareja y madre de las niñas “que no las volvería a ver”.

No ha sido esta la única triste noticia relacionada con la violencia de género que ha tenido lugar en las últimas horas. Por otra parte, también se ha conocido el asesinato de la joven de 17 años Rocío Caíz a manos de su expareja. El autor de los hechos y padre de su hijo ha confesado haber matado a la sevillana y haberla descuartizado.

No es ningún secreto que el compromiso de doña Letizia con la mujer es muy firme. La esposa de Felipe VI participa en numerosos actos relacionados con el liderazgo femenino, la lucha por la igualdad, la defensa de los derechos de la mujer y la erradicación de la violencia de género. De hecho, hace apenas unos días, en un acto en la FAD, doña Letizia demostró su apoyo a las víctimas de la trata luciendo un diseño elaborado por mujeres que habían logrado salir de la prostitución gracias al apoyo de APRAMP. Es más, en el año 2019, ella misma recibió un premio del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género por su contribución para erradicar esta lacra de la sociedad.