La salida al concierto de Harry Styles de Letizia, Leonor y Sofía salpicada por la polémica

Una vez arranca la temporada estival, los conciertos y los festivales marcan la tónica de unas jornadas de diversión que, en algunos casos puede desembocar en polémica. El espacio Iberdrola Music, ubicado en Villaverde, se ha colocado en el punto de mira tras los últimos acontecimientos. El pasado viernes, 14 de julio, Harry Styles hizo una parada en Madrid debido a su gira Love on Tour, concierto al que asistieron cerca de 70.000 personas. Entre ellas, la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, grandes seguidoras del cantante británico.

Harry Styles en los Premios Grammy 2023. / Gtres

La Reina y sus hijas abandonaron Zarzuela por unas horas para poder desplazarse al sur de la capital y ver a su ídolo, tal y como aseguró El Español. No es la primera vez que hacen un hueco en sus agendas para ver en persona al intérprete de Story of my life. Hace aproximadamente un año, asistieron al show que ofreció el artista en el Wizink Center.

La Reina Letizia, la Princesa Leonor y la infanta Sofía. / Gtres

Hasta aquí todo bien. Sin embargo, el caos, las colas kilométricas, las insolaciones y la desorganización provocaron una oleada de críticas a la organización del evento. Y no solo eso, sino que los vecinos de los alrededores sufrieron las consecuencias de la avalancha de seguidores que colapsaron la M-45. Asimismo, la Asociación de Vecinos de Getafe Norte afirmó que el barrio quedó «colapsado» por las miles de personas que accedieron desde el municipio hasta Villaverde para asistir al concierto de Harry Styles.

La Reina junto a sus hijas / Gtres

La polémica se genera una semana después, cuando está a punto de celebrarse otro multitudinario festival, el RBF (Reggaeton Beach Festival), que tenía previsto arrancar el sábado 22 y finalizar el domingo 23 y que tenía como cabeza de cartel a artistas internacionales de la talla de Ozuna y Anuel, entre otros cantantes de este género.

A tan solo 48 horas de celebrarse el evento, informaron desde el Consistorio madrileño, que «no se garantizan las condiciones de seguridad ni de evacuación adecuadas para un evento de estas características». Se esperaba que a este macroevento acudieran, aproximadamente, 40.000 personas en cada una de sus dos jornadas, cifra inferior al concierto de Harry Styles. Según informaron, la drástica decisión se adoptó después de que el organizador presentase dos días antes un plan de movilidad «incompleto». Asimismo, el cuerpo municipal de Bomberor, que supervisó con anterioridad el recinto, emitió un informe desfavorable al mismo.

A última hora del jueves, 20 de julio, el RBF, anuncia que, finalmente se suspende el festival. «Nos hemos visto envueltos en una disputa política en plenas elecciones generales, causada principalmente por los incidentes ocurridos en unos eventos anteriores al nuestro y que nada tenían que ver con RBF. Aunque lamentablemente los únicos perjudicados hasta la fecha somos nosotros. Además, con un relato que nada tiene que ver con la realidad vivida», indicaron.

Ahora, queda esperar qué medidas de seguridad se llevarán a cabo para que pueda celebrarse en el mismo recinto el Coca-Cola Music Experience, previsto para el fin de semana del 1 y 2 de septiembre.