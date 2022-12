A pocos días de que se celebre la Nochebuena, la Familia Real ha retomado su agenda oficial. Mientras que el Rey ha participado en una audiencia en el Palacio de la Zarzuela y tiene previsto un viaje a Murcia en el nuevo tramo del AVE desde Madrid, la Reina se ha trasladado hasta Granada para una cita muy especial.

Si el pasado día 12 de diciembre la esposa de Felipe VI viajó a Los Ángeles para la inauguración de la nueva sede del Instituto Cervantes, donde coincidió con destacadas figuras no solo del mundo de las Letras, sino también del Cine, como las actrices Kate del Castillo o María Valverde, esta vez ha viajado a Granada para otro compromiso también relacionado con esta institución.

​Su Majestad ha presidido la reunión anual de directores de centros del Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes es la institución pública creada por España en 1991 para promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español y contribuir a la difusión de las culturas hispánicas en el exterior. En sus actividades, el Instituto Cervantes atiende fundamentalmente al patrimonio lingüístico y cultural que es común a los países y pueblos de la comunidad hispanohablante.

Este año, la reunión ha tenido lugar en Granada, aunque en anteriores ocasiones se desarrollaron en Santiago de Compostela (2015), Madrid (2016), Málaga (2017), Orihuela y Alicante (2018), El Escorial (Madrid, 2019) y San Sebastián (2021).

Aunque el compromiso de la Reina Letizia con el Instituto Cervantes viene de lejos y resulta lógico dado su pasado como periodista, además, hay que destacar que, curiosamente, fue en la sede de Madrid del Instituto Cervantes donde la Princesa Leonor protagonizó su primer acto en solitario.

Para esta cita, doña Letizia ha apostado por un favorecedor look en clave working, muy apropiado para la ocasión. La Reina ha recuperado de su vestidor un sastre de pantalón en tono verde de Carolina Herrera que estrenó hace ya dos años y que ha combinado con un top en color crudo y zapatos de salón bimateria a tono con el traje. Al ser verde el color principal del estilismo se asocia al acrónimo de V.E.R.D.E, que suele relacionarse con ‘Viva el Rey de España’. Un detalle que cobra especial protagonismo en este momento, cuando el monarca está a punto de pronunciar un nuevo mensaje de Navidad.

En cuanto al look beauty, doña Letizia ha llevado el cabello suelto y un suave maquillaje. Como joyas, ha apostado por su inseparable sortija dorada de Karen Hallam y unos pendientes de Gold & Roses, de brillantes y con detalles de esmeraldas.

Este ha sido el primer compromiso de la Reina Letizia esta semana, cuando quedan apenas unos días para que se celebre la Navidad, pero no será el último. La esposa de Felipe VI retomará su agenda este martes, cuando acuda al acto con motivo del decimoquinto aniversario de la Fundación Microfinanzas BBVA. Asimismo, el miércoles, doña Letizia, visitará el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús para conocer el proyecto ‘Yo cuento’. Salvo posibles cambios, con este compromiso, la Reina Letizia cerrará su agenda oficial este 2022 y no la veremos a ver en ningún acto hasta la Pascua Militar, ya en 2023. Esto no significa que no haya alguna sorpresa con salidas privadas puntuales.