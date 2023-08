Los miembros de las diferentes Familias Reales están acostumbrados a medir al milímetro cada uno de sus pasos y son conscientes de que cada todos sus gestos se analizan al detalle y pueden tener consecuencias tanto positivas como negativas. En este contexto, la reciente final del Mundial femenino ha supuesto una ocasión de oro para que la Reina Letizia brille con luz propia junto a la infanta Sofía, mientras que los Windsor han sido duramente criticados por su ausencia en el partido que enfrento a las españolas con Las Leonas británicas.

La infanta Sofía disfrutando del éxito / GTRES

Nadie de la Familia Real Británica se desplazó a Australia para apoyar al equipo femenino de fútbol y todavía no se ha confirmado cuándo habrá algún encuentro entre los Reyes o los Príncipes de Gales con las deportistas. Eso sí, tanto Carlos III como el príncipe Guillermo enviaron mensajes de ánimo a las jugadoras. Es más, a raíz de la fuerte polémica generada por la falta de representación de miembros de la Familia Real, el heredero publicó un vídeo junto a su hija, la princesa Carlota en el que enviaba todo su apoyo a la selección femenina y lamentaba su ausencia. Una ausencia justificada por cuestiones protocolarias, pero que ha puesto a Guillermo en un punto muy complicado, ahora que su popularidad estaba en auge.

El Rey Felipe en la final del torneo de Wimbledon. / Gtres

Al margen de esto, la realidad es que en los últimos meses han sido varias las ocasiones en las que los miembros de la Casa Real de España han puesto en un brete a los Windsor. Ahora ha sido doña Letizia, a la que medios de todo el mundo han alabado no solo por su presencia en Australia, sino también por su acertado look en rojo y por su naturalidad tras la victoria. Hay que recordar que la Reina dejó cualquier protocolo a un lado y bajó al campo a entregar el trofeo a las deportistas, a las que abrazó, felicitó e incluso saltó de alegría a su lado. La infanta Sofía, junto a su madre, no dudó en envolverse en la bandera nacional, demostrando su pasión por este deporte.

El Rey Felipe VI en Wimbledon / Gtres

No es la primera vez que un miembro de la monarquía británica ‘supera’ a un integrante de ‘la Firma’. De hecho, hace apenas unas semanas, precisamente en un evento deportivo, un experto en moda resaltó la elegancia del Rey Felipe VI. Fue en la final masculina de Wimbledon, en la que Carlos Alcaraz se hizo con la victoria. El monarca acudió para apoyar al deportista español y coincidió con los príncipes de Gales y sus hijos mayores.

El experto en moda masculina Derek Guy inició en su momento un hilo sobre la impecable manera de vestir del Rey Felipe: «Es muy raro ver este nivel de sastrería hoy en día, incluso en personas de alto poder adquisitivo», escribió el especialista, que enumeró las claves que convierten al monarca en un verdadero icono de estilo, por encima incluso de los Windsor, especialmente de Carlos III, que siempre ha sido considerado un verdadero maestro a la hora de vestir.