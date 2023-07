Carlos Alcaraz (20) conquistó el pasado fin de semana su primer Campeonato de Wimbledon tras derrotar (y arrebatarle su octavo título) al serbio Novak Djokovic, en una final de más de cuatro horas y media sobre la hierba de Londres. El joven engroso así su extenso palmarés, que suma ya doce títulos en su corta pero dilatada -y alabada-, carrera deportiva: este 2023 el murciano se ha consagrado en Indian Wells y en el Mutua Madrid Open 2023 ante el alemán Jan-Lennard Struff por 6-4, 3-6, 6-3, que se suman a los trofeos de Argentina y Queen’s y, ahora, al torneo de Wimbledon.

Unas cifras, sea como fuere, que ya lo posicionan en lo más alto del tenis español, en paralelo con personalidades como Manolo Santana, quien fuera ganador de cuatro torneos del Grand Slam individual y uno en parejas, y dos veces finalista en Copa Davis; o Rafa Nadal que, hace escasos meses, anuncio su intención de que el próximo año sea el último como tenista profesional. «Os podéis imaginar lo difícil que es para mí, pero es una decisión que toma mi cuerpo. No me voy a poner una fecha de regreso, mi intención es que 2024 sea mi último año», fueron las palabras del mallorquín.

Carlos Alcaraz en Wimbledon / Gtres

De esta forma, no son de extrañar, en el plano económico, las cantidades que maneja ‘Carlitos’, según varios medios deportivos especializados. Sin ir más lejos, por ganar el torneo organizado por el All England Lawn Tennis and Croquet Club, Alcaraz se ha embolsado nada más y nada menos que 2.750.000 euros. Una cantidad ligeramente superior a la que recibió tras ganar su primer Grand Slam, el US Open en 2022 (2.622.000 euros) y que cabría sumar a los cerca de quince millones de euros que el joven lleva ganados en premios a sus veinte años, entre victorias y primeros puestos en las eliminatorias.

Y eso no es todo. Pues cada vez con más frecuencia, Carlos Alcaraz es imagen de campañas publicitarias de reconocidas marcas dentro y fuera del panorama deportivo español, lo que sería también una fuente de ingresos para él. Con Calvin Klein, por ejemplo, el natural de El Palmar protagonizó uno de sus spots más comentados. Asimismo, también ha sido imagen de Nike y Babolat, BMW o de El Pozo e Isdin. «Publicitariamente ha dado un salto importante, aunque es BWM quien logra un mejor dato y quien parece haber sabido explotar y comunicar mejor su relación con el deportista», señala el barómetro de Personality Media.

Carlos Alcaraz en Wimbledon / Gtres

«Es el deportista español de mayor crecimiento en los últimos dos años. Su crecimiento es imparable y como era de esperar, ha contado con patrocinio de sponsors y socios comerciales de los más rentables económicamente (en Instagram acumula 3,5 millones de seguidores)», añade.

Carlos Alcaraz, ¿enamorado?

Las victorias en lo deportivo de Carlos Alcaraz van ligadas en la crónica social de nuestro país, con posibles conquistas en el terreno amoroso para el murciano. Y es que si bien el deportista se ha mostrado siempre muy celoso de su vida privada, son varios los medios que lo relacionan sentimentalmente con la también tenista María González Giménez, a quien habría conocido, precisamente, en un club de tenis.

Las pistas sobre el vínculo amoroso entre ambos tienen su origen en las redes sociales, donde no sólo se siguen entre ellos, sino que miembros de la familia de Alcaraz también siguen a la joven. A esto se le agrega además que justamente en Instagram, Carlos ha comentado, muy cariñoso, varias fotos de María: «¡Brutal mi niña!», «La mejor», «La más guapa de todas».