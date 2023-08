Roger Federer se convirtió, el pasado día 4 de julio, en el centro de todas las miradas en la que fue su primera aparición en Wimbledon como jugador retirado. El ocho veces ganador de tal prestigioso torneo organizado por el All England Lawn Tennis and Croquet Club, acudió al evento junto a su esposa, Mirka Vavrinec y, recibido con un sonoro y largo aplauso, se instaló en la Royal Box, al lado, curiosamente, de la Princesa Catalina de Gales quien habitualmente entrega el trofeo el vencedor del torneo como patrocinadora real del All England Lawn Tennis & Croquet Club.

El encuentro entre ambos fue cuanto menos sonado, además por la ‘cobra’ de la miembro de la familia real británica al natural de Basilea cuando éste quiso saludarla con un beso en la mejilla, por la complicidad y dilatada conversación que mantuvieron y que hoy, un mes después, ha visto la luz. Ha sido el ex tenista quien ha desvelado el contenido de lo que se dijeron la princesa y él durante la jornada, en una entrevista a The New York Times con motivo de la presentación de su nueva línea de ropa, junto a Uniqlo y el diseñador JW Anderson. Una colección cápsula con prendas unisex diseñadas para ser llevadas tanto dentro como fuera de la pista. «La conozco bastante bien», ha comenzado diciendo. «Es una ávida fanática del tenis y juega sola. A veces tenemos que tener cuidado de no hablar demasiado. Puedes hablar, luego es súper silencioso y después, tienes que aplaudir. Fue muy divertido estar junto a la princesa», ha añadido.

Roger Federer y Catalina de Gales en Wimbledon / Gtres

Ya el año pasado, Catalina y Roger Federer coparon varios titulares de la crónica social en nuestro país y lejos de nuestras fronteras, por su increíble relación. De hecho, cabe recordar, que la entonces recién nombrada princesa de Gales tuvo una cuota de protagonismo importante en la retirada del genio suizo, tras reiterados «desafíos en forma de lesiones y operaciones». Federer eligió la Laver Cup para retirarse, una competición que se celebra anualmente en Londres y que sirve para recaudar fondos en favor de los niños y jóvenes británicos que se encuentran en situación de pobreza infantil.

Una iniciativa benéfica a la que Kate se quiso como gran apasionada al tenis. «Emocionado de anunciar que Laver Cup se asociará con la duquesa de Cambridge este año para recaudar fondos para dos organizaciones benéficas increíbles», anunció entonces Federer en su cuenta de Twitter, donde reúne a más de diez millones de seguidores.

Roger Federer y Catalina de Gales en Wimbledon / Gtres

El ‘baile’ de Kate y Roger Federer

Al margen de los encuentros anteriores, la princesa Catalina y Roger Federer habrían coincidido, y además recientemente, también, sobre el terreno de juego ejecutando el que sería su deporte favorito. Prueba de ello es el vídeo que hace escasas semanas se viralizó en redes sociales, en el que se veía a la duquesa de Cambridge, ataviada de corto, con un polo sin mangas, falda blanca y playeros del mismo color, y el pelo recogido en una coleta; con el deportista, jugando un partido, precisamente, en Wimbledon.

A lo largo de estos años, Catalina se ha dejado ver públicamente practicando y disfrutando a partes iguales de infinidad de deportes. Sin embargo, el tenis es, sin duda, su gran pasión.