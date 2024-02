La afición desconocida que comparten los Reyes Felipe y Letizia

Más allá de su agenda oficial, es habitual que los Reyes don Felipe y doña Letizia aprovechen su tiempo libre para disfrutar de sus aficiones. Por ejemplo, recientemente, el Rey Felipe VI sorprendió a los vecinos de Medinaceli cuando apareció por sorpresa en la localidad, aunque lo hizo sin la compañía de su esposa. De la misma manera, el monarca suele ir a esquiar con amigos, mientras que la Reina suele ir a ferias ecológicas o a citas culturales.

No obstante, al margen de los planes en solitario, también disfrutan de planes juntos. El cine es una de las aficiones que comparten, aunque también suelen salir a cenar con amigos. Lo que no sabíamos, al menos hasta ahora, era que el baile también estaba entre sus pasiones.

Belén Esteban junto a la Reina Letizia. / Redes sociales

Así lo ha revelado Belén Esteban que, hace algunos meses coincidió con don Felipe y doña Letizia en un acto. Un encuentro en el que la colaboradora se fotografió con ambos, que se mostraron muy atentos y cercanos con ella. Sin embargo, no fue entonces cuando descubrió que a Sus Majestades les gusta mucho la bachata, igual que a ella.

Según ha contado Belén Esteban, don Felipe y doña Letizia fueron vistos en un local del madrileño barrio de Malasaña -donde en el pasado se ha visto en varias ocasiones a la Reina Letizia con amigos- que destaca por sus ritmos latinos, en especial, la bachata. La colaboradora ha contado en una intervención en el programa de Eva Soriano que a don Felipe y a doña Letizia les gusta bailar bachata. Tal como ha revelado, no fueron los Reyes los que les dieron esta información cuando coincidieron con ella, sino que lo descubrió de otra manera.

Belén Esteban ha dicho que ella y su marido estuvieron un día en un restaurante del barrio de Malasaña y que uno de los camareros se acercó a ella y les contó que los Reyes habían estado en el mismo local unas semanas atrás. Ante esta revelación, Belén Esteban no dudó en preguntarle en qué mesa se sentaron y aprovechó para hacerse una foto allí para el recuerdo. Lo que no ha trascendido es si don Felipe y doña Letizia solo estuvieron tomando algo o se animaron a bailar.

Don Felipe y doña Letizia en una imagen de archivo. / Gtres

Los planes privados de los Reyes

Aunque no es un secreto que don Felipe y doña Letizia suelen realizar salidas privadas en su tiempo libre, tanto en pareja como con sus hijas o con amigos por separado, lo cierto es que hasta ahora no se tenía constancia de que el baile estuviera entre sus preferencias. De hecho, la mayoría de las salidas privadas de los Reyes que suelen trascender tienen que ver con el teatro, el cine u otro tipo de planes culturales.

No obstante, en el pasado, cuando no había móviles ni redes sociales, don Felipe sí que solía acudir con amigos a algunos de los locales más conocidos de la capital y no hace mucho se publicó que la princesa Leonor había derrochado estilo bailando con amigos en una salida en Zaragoza.