Belén Esteban ha reaparecido en la premiere de la segunda temporada de la serie Machos Alfa. Después de posar en el photocall habilitado, la empresaria ha atendido a los medios de comunicación. Haciendo gala de su habitual naturalidad y desparpajo ante las cámaras, la de Paracuellos ha hablado sobre la última entrevista que ha concedido Jesulín de Ubrique, pero también ha revelado cómo se encuentra en estos momentos, siete meses después del fin de Sálvame, espacio que formó parte de su día a día y de su vida durante muchos años.

Belén Esteban posando / Gtres

La inesperada confesión de Belén Esteban

En el marco de este evento, Belén Esteban, que ha acudido junto a su pareja televisiva, Kiko Hernández, ha mostrado todo su cariño a su amigo y ha confesado que se alegra mucho por la nueva etapa sentimental de Hernández, quien se casó el pasado mes de septiembre con Fran. Al mismo tiempo, Belén ha asegurado que ella está «súper feliz».

Estas declaraciones llegan precisamente en un momento álgido de su carrera mediática porque está promocionando la segunda temporada de Sálvese quien pueda, reality que se puede ver desde el pasado jueves 1 de febrero en Netflix. Tras el éxito de la primera temporada, ahora, el grupo formado por Belén, María Patiño, Lydia Lozano, Kiko Hernández, Kiko Matamoros, Terelu Campos y Chelo García-Cortés divertirán al telespectador con sus aventuras al otro lado del charco, en este caso, han viajado hasta México.

Sobre Jesulín de Ubrique

Si hay algo que caracteriza a Belén Esteban es que no tiene reparo en pronunciarse acerca de cualquier tema. Además de revelar cómo vive su nueva rutina, Belén ha querido tirar de ironía para pronunciarse sobre la entrevista que concedió su ex, Jesulín de Ubrique a la revista ¡Hola! en la que el torero aseguró que cree que es un buen padre. «Un padre que está ahí cuando mis hijos me necesitan. Y que voy a estar siempre. Yo doy la vida por mis hijos. Eso lo tengo más claro que el agua», aseguró. «Yo estoy súper feliz. Jesulín está guapísimo, está mejor que cuando estaba conmigo y me alegro un montón de que la vida le vaya tan feliz. Y me alegro de que se porte con todos sus hijos tan bien. Yo soy muy irónica, cariño», ha expresado Esteban.

Belén Esteban posando en el photocall / Gtres

«Yo entiendo que él venda todo lo que quiera, porque está en todo su derecho y por supuesto no voy a ser yo quien le va a criticar, pero cuando vi la portada no sabía si era Jon Kortajarena o Jesulín de Ubrique de todos los filtros que tenía», ha finalizado la empresaria.