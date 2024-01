Las palabras de Jesulín sobre la paternidad que podrían molestar (y mucho) a Belén Esteban

Jesulín de Ubrique acaba de cumplir 50 años en un momento de su vida de máxima plenitud, dado que el éxito lo acompaña no solo en lo profesional, sino también en lo personal, gozando de una gran tranquilidad y estabilidad rodeado de todos los suyos. Y así lo ha querido plasmar en la revista del saludo de esta semana, donde ha narrado sus «apasionantes memorias» punto por punto, resaltando los episodios más emblemáticos de su medio siglo de vida. Más allá de contar su infancia, sus inicios en el mundo del toreo y su posterior éxito en el ruedo, el diestro también ha hablado sin tapujos sobre su papel como padre, un tema que siempre le ha puesto en el punto de mira.

Jesulín de Ubrique en Mozoncillo/ Gtres

«Creo que soy un padre bueno. Un padre que está ahí cuando mis hijos me necesitan. Y que voy a esta siempre. Yo doy la vida por mis hijos. Eso lo tengo más claro que el agua», sostiene. Continúa asegurando que la llegada de su último hijo fue una sorpresa para todos, pero que se ha convertido en alguien muy especial dentro del clan: «He estado con mis hijos, claro que sí, pero no como estoy ahora con el pequeñín. Lo que me cuesta salir ahora de mi casa y despegarme de él… Hugo es una bendición de Dios», confiesa. Por otro lado, Jesulín señala que se considera un padre completamente diferente ahora que cuando tenía 25 años.

La opinión de Belén Esteban sobre la paternidad de Jesulín de Ubrique

Sin duda, pese a que se ha mostrado seguro de sus palabras, lo cierto es que se alejan mucho de la versión que siempre ha ofrecido Belén Esteban en televisión. La de Paracuellos es la madre de su primogénita y en todo momento se ha mostrado completamente contraria a la manera que ha tenido Jesulín de actuar como padre con la hija que tienen en común, llegando incluso a calificarle de «desgraciado» delante de las cámaras de Sálvame. «Él vende una felicidad que no tiene», aseguraba por aquel entonces la colaboradora.

Belén Esteban en ‘Sálvame’. / Telecinco

Por otro lado, la apodada como ‘la princesa del pueblo’ también dejó entrever que el torero se olvidaba que en vez de tener cuatro hijos, tenía cinco: «Hay algunos que no tienen ni oficio ni beneficio y se les da todo, y hay una que tiene una carrera con matrícula de honor», apuntaba visiblemente orgullosa de su hija.

Es por ello por lo que es probable que las últimas declaraciones de Jesulín sobre la paternidad no sienten del todo bien a Belén Esteban, ya que opina de una manera muy distinta o, al menos, así lo ha reflejado en los últimos años durante su presencia en la parrilla de Mediaset.

Julia Janeiro, orgullosa de su padre

Con motivo del 50º cumpleaños de su padre, Julia Janeiro aprovechó el pasado 9 de enero para dedicar un emotivo mensaje a Jesulín en las redes sociales, donde dejó claro el orgullo que sentía por él: «Feliz vuelta al sol al hombre de mi vida, al que me vio nacer y a la persona que lo da todo por nosotros y que siempre está con una sonrisa. Gracias por ser el mejor padre que pude tener», escribía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝑱𝑼𝑳𝑺 𝑱𝑨𝑵𝑬𝑰𝑹𝑶 (@julsjaneiro)

Dicha felicitación también causó una reacción inmediata en Belén Esteban quien, usando también las plataformas digitales, lanzó un mensaje donde se mostró indignada con la publicación de Julia y el revuelo que había ocasionado: «Si hablara no podríais salir a la calle de la vergüenza que os daría. Pero yo calladita me merece más la pena», concluía, siendo fiel al deseo de su hija de mantenerse ajena a todo lo mediático.