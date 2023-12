Belén Esteban ya no necesita a Telecinco ni a Jesulín de Ubrique: su nuevo éxito 2.0

Más de un millón de seguidores y un nuevo apodo. Así es la nueva vida de Belén Esteban lejos de Sálvame. La antigua colaboradora estrella de Telecinco ha abrazado el Universo 2.0 y ha sacado partido a la fama que ganó en la cadena gracias a su relación sentimental con Jesulín de Ubrique. Ya no depende ni de su antigua empresa ni del padre de su hija para generar ingresos porque se ha convertido en un rostro con entidad independiente. Tanto es así que le han contratado para ser imagen de una empresa de electricidad llamada Crea Energía.

Belén Esteban no renuncia a su pasado como princesa del pueblo, pero ahora quiere que el público le llame La Patrona. Este curioso mote hace referencia a su faceta como empresaria. Es dueña de una empresa de alimentación llamada Sabores de la Esteban que vende patatas y gazpachos. La tertuliana presume del éxito de sus productos y asegura que han llegado hasta Dubái.

Belén Esteban, toda una influencer

¿Quién le iba a decir a Belén Esteban que iba a acabar trabajando de lo mismo que Anabel Pantoja? Las polemistas se conocieron en Sálvame y no tardaron en formar una bonita amistad. Tanto es así que belén es una de las pocas personas con las que Anabel sigue teniendo relación después de haber desaparecido del espacio que capitaneaba Jorge Javier Vázquez. La sobrina de Isabel Pantoja no quiere saber nada del programa debido a la gestión que hicieron de la muerte de su padre, el polémico Bernardo Pantoja.

Instagram de Belén Esteban / Instagram

Belén Esteban y Anabel tienen más cosas en común de las que parecen. Ambas lanzaron una línea de joyas, de hecho tuvieron un pequeño desencuentro porque no supieron gestionar ser competencia. Ahora las dos se dedican a las redes sociales, Pantoja de forma completa y Esteban a tiempo parcial. A pesar de haber desaparecido de la pequeña pantalla, continúa teniendo mucha repercusión en la crónica social y esto le ayuda a llamar la atención de algunas marcas.

Belén Esteban se considera una chica Netflix

Belén Esteban está dolida con Telecinco porque aprovecharon que abandonó la cadena para especular con su presunta separación de Miguel Marcos. El programa Fiesta reunió muchos datos y aseguró que el matrimonio atravesaba una situación compleja, algo que según la madre de Andrea Janeiro no se correspondía con la realidad. Tanto es así que amenazó con emprender acciones legales contra todos aquellos colaboradores que insinuaran lo contrario.

Belén Esteban posando con su marido / GTRES

La colaboradora aprovechó que el foco estaba puesto en ella para dar publicidad a Sálvese quien pueda, el reality que emite Netflix. «Solo tengo que decir, que la gente vea Netflix, que hemos hecho una cosa extraordinaria y estoy muy feliz», empezó diciendo. Y añadió: «También me hago una pregunta. A Sálvame no nos querían, ¿no? Joder, pues que dejen de hablar de nosotros. ¡Suerte! Que veo que las cosas no van tan bien».

Según su opinión, en Mediaset estaban especulando con su situación matrimonial porque eran la única forma de atrapar al público. A partir de ese momento se desvinculó del grupo y se centró en su faceta como creadora de contenido y «chica Netflix».