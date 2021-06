Inicio de semana por todo lo alto para los Reyes. Don Felipe y doña Letizia se han trasladado hasta la ciudad de Sevilla, donde al monarca se le ha hecho entrega de la primera Medalla de Honor de Andalucía, concedida por el Gobierno regional por consolidar su figura los lazos afectivos y de respeto que unen a los andaluces con la Corona.

Una cita de gran importancia para el jefe del Estado, a la que no ha querido faltar la Reina, de la misma manera que él suele estar presente en los días de especial relevancia para doña Letizia, como fue la jornada en la que se le hizo entrega del premio del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género en 2019 por su contribución en este aspecto.

Para esta ocasión, doña Letizia ha apostado por un look de su fondo de armario, pero con un significado muy especial. Se trata de un diseño de corte lady, falda con ligero vuelo, sin mangas y con dos botones joya decorativos en la zona de la cintura en color azul bebé que la Reina estrenó hace dos años, concretamente, el 19 de junio de 2019, en la celebración del quinto aniversario de la proclamación de Felipe VI. Un vestido cuya procedencia se desconoce y que no ha vuelto a lucir desde entonces. Sin duda, no ha podido elegir mejor ocasión para recuperarlo.

El look en sí vuelve a guardar muchas similitudes con un diseño anterior que lució Kate Middleton, lo que abre de nuevo el debate sobre la posibilidad de que doña Letizia se inspire en ocasiones en la duquesa de Cambridge o simplemente tengan gustos similares.

La Reina lo ha combinado con una cartera a juego de Mascaró y zapatos de salón en nude de Prada a los que ha incorporado una plataforma para que resulten más cómodos. Como joyas, se ha decantado por su inseparable sortija dorada de Karen Hallam en el dedo anular de la mano izquierda y los pendientes de aguamarina y brillantes que la firma Bulgari le regaló por el nacimiento de Leonor, en su versión más sencilla, sin los correspondientes pendentif.

Una relación estrecha

​Desde el inicio de su reinado, don Felipe y Andalucía han estrechado el fuerte lazo que los une, constituyéndose como apoyo mutuo en su trayecto por la historia, y subrayando los valores compartidos, como son la convivencia pacífica, la solidaridad interterritorial, el carácter enriquecedor de la diversidad, la cordialidad y la suma de todos en la búsqueda de los intereses comunes, la importancia de alcanzar una prosperidad sostenible y el papel de la educación y la cultura en la felicidad de los pueblos, entre otros.

El Consejo de Gobierno acordó expresar su voluntad de conceder la primera Medalla de Honor de Andalucía a Su Majestad el Rey por constituir su figura el más sólido lazo afectivo de Andalucía con el conjunto de las instituciones del Estado.

Una doble cita

Mientras que don Felipe tiene previsto permanecer en la ciudad andaluza toda la jornada, no se ha confirmado de manera oficial si la Reina le acompañará o no. Esta noche, el Rey estará presente en el partido de fútbol de la fase de grupos de la “UEFA EURO 2020” entre las selecciones nacionales de España y Suecia en el estadio de La Cartuja. A diferencia de otras royals como Mary de Dinamarca o Máxima de Holanda, que en los últimos días han apoyado a sus selecciones, no hay constancia de que doña Letizia vaya a asistir a este primer encuentro de la competición, ya que, además, Sus Majestades reciben mañana al presidente de Corea del Sur y su esposa en la primera visita de Estado a nuestro país tras la pandemia.