El viaje sorpresa de la Princesa Leonor por el cumpleaños del Rey

El Rey Felipe celebraba su cumpleaños este lunes 30 de enero. El monarca cumplía 55 años pero, a diferencia de otras ocasiones -como en su 50 cumpleaños, cuando la Casa de S.M. el Rey distribuyó una serie de vídeos y fotografías que nos permitieron ver la faceta más personal del Rey y su familia-, esta vez, no ha habido ningún tipo de festejo oficial. Don Felipe tampoco ha tenido actos programados en su agenda, a la que puso punto final el pasado viernes, con una serie de compromisos en Madrid.

Sin embargo, el jefe del Estado sí que ha tenido un fin de semana bastante intenso. Tal como ha trascendido, don Felipe y doña Letizia pudieron disfrutar de una velada junto al dermatólogo Pedro Jaén y su esposa en un conocido restaurante de la capital, pero no ha sido lo único que ha hecho el Rey en los días previos a su cumpleaños.

Si el pasado año los Reyes y la Infanta Sofía viajaron a Gales para poder celebrar el 54 cumpleaños de Felipe VI en compañía de la Princesa Leonor, parece que esta vez ha sido la heredera la que ha hecho una escapada exprés a nuestro país para festejar el cumpleaños de su padre, al que está muy unida.

Así lo ha podido confirmar el portal Vanitatis, que asegura que la Princesa de Asturias viajó el pasado viernes a Madrid, nada más terminar las clases en el en el Atlantic College. Una visita que, al parecer, se había organizado para darle una sorpresa a don Felipe por su cumpleaños.

Aunque la Princesa Leonor llegó a Madrid el pasado viernes por la noche, la celebración del cumpleaños del Rey no tuvo lugar hasta el domingo, un día antes de su cumpleaños. Eso sí, el monarca ha podido disfrutar de la compañía de sus dos hijas durante todo el fin de semana.

A la fiesta han acudido, además de los Reyes y sus hijas, los más allegados de la familia, como Paloma Rocasolano y su pareja, Marcus Brandler, y Telma Ortiz con Robert Gavin y sus dos hijas. También estuvo la Reina Sofía, que ya ha regresado a España tras las exequias de su hermano, el Rey Constantino de Grecia. En la fiesta no estuvieron ni las Infantas Elena y Cristina ni sus hijos.

Según apunta el mencionado portal, esta no ha sido la primera visita que la Princesa Leonor realiza a España en este mes de enero. Al parecer, la semana anterior también viajó a nuestro país, en este caso, por un problema dental que la llevó a acudir a la consulta de una odontóloga íntima amiga de la Reina Letizia. No obstante, en principio, ya no está previsto que regrese hasta su próximo período de vacaciones, coincidiendo con la Semana Santa.