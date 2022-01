La cara y la cruz de Leonor: de unas vacaciones ‘oficiales’ a un descanso absoluto

El pasado 10 de diciembre finalizaban las clases en el Atlantic College de Gales. Comenzaba así un período de descanso por vacaciones de Navidad que va a durar hasta el día 5 de enero, fecha en la que los estudiantes tienen que estar de regreso en el Castillo de St. Donats para empezar un nuevo trimestre. Al igual que el resto de alumnos del centro, la princesa Leonor regresaba a casa para disfrutar de estos días de descanso en compañía de su familia. A pesar que desde la Casa de S.M. el Rey no se ha dado información en esta ocasión sobre la vuelta de Leonor, sí que se sabe que los alumnos abandonaron el colegio entre la noche del viernes 10 y la mañana del sábado 11. De la misma manera, la Casa Real de Holanda publicó ese mismo sábado una fotografía de los Reyes con sus tres hijas, por el regreso de Alexia, que es compañera de Leonor, lo que hizo pensar en que la primogénita de don Felipe y doña Letizia también se encontraría en casa.

De hecho, algunos días después La Razón publicaba en exclusiva los detalles del viaje de vuelta de la Princesa. Según el diario, Leonor regresó el mismo viernes por la noche en un vuelo regular de la compañía Iberia acompañada de varias personas de su equipo de seguridad. La Princesa se mostró muy tímida e intentó pasar desapercibida, aunque algunos pasajeros se percataron de su presencia. A diferencia de lo que ocurrió en su despedida de Madrid, no se tiene constancia de si sus padres y su hermana fueron a recogerla.

Lo que sí se sabe es que en el tiempo que por ahora ha pasado en España, no se la ha visto en público. Apenas unos días después de su llegada, la Reina viajaba a Dakar, mientras que el Rey participaba en una reunión del Patronato de la Fundación Princesa de Girona. Una cita a la que, el pasado año, asistieron por sorpresa tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía, lo que hizo pensar en la posibilidad de que Leonor pudiera acompañar a su padre, como presidenta de honor de la institución. Sin embargo, no ha sido así. Tampoco se la ha visto en ningún otro acto oficial de la Casa de S.M. el Rey hasta el cierre de la agenda del año el pasado día 20 -con actos en los que podría haberse esperado a la Princesa-, solamente en la felicitación navideña, cuya imagen, es de suponer, se ha tomado durante la estancia de Leonor en Madrid.

Dado que la Princesa tiene que estar de vuelta el día 5 de enero, porque en el Reino Unido no se celebra la festividad de Reyes, y que ya estamos al filo de esa fecha, todo apunta a que en esta ocasión no se la verá en España. Si sus vacaciones se hubieran alargado, cabía la opción de que asistiera a la merienda en casa de su abuelo, Jesús Ortiz, el 6 de enero, incluso quizás, que este año participaran tanto Leonor como Sofía en la Pascua Militar, pero no va a ser así.

Una estrategia por parte de la Princesa en esta ocasión que nada tiene que ver con su anterior visita a nuestro país y con la que queda muy claro que este viaje ha sido para descansar y disfrutar de sus merecidas vacaciones. A esto hay que añadir que la situación actual, con el aumento de los contagios y la rápida propagación de la nueva variante, no hace muy propicio cualquier salida, y es preferible limitar las exposiciones.

Cuando regresó en el mes de octubre, lo hizo para asistir a los Premios de la Fundación Princesa de Asturias, pero coincidiendo con las vacaciones de mitad de trimestre. Es más, a pesar de que no se perdió los compromisos en Oviedo, hay que recordar que Leonor estuvo en España desde la mitad de la tercera semana de octubre, hasta el día 30 -fecha de su cumpleaños- y no se la vio en público más que las jornadas que coincidieron con los actos oficiales en el Principado.

No será hasta el mes de abril cuando la hija mayor de los Reyes tenga de nuevo vacaciones, en este caso, coincide con parte de la Semana Santa. A la espera de cómo evoluciona la situación, es de esperar que si todo está bien, la familia real al completo esté en Palma de Mallorca el 17 de abril para la Misa de Pascua, ya que además, Leonor no tendrá que volver a clase hasta el día 24.