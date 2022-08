Leonor y Sofía brillan con sus estilismos ‘low cost’ en una cita especial

La expectación ha sido máxima esta tarde de lunes en el que arranca el mes de agosto. Los Reyes, Felipe y Letizia han reaparecido junto a sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía para comenzar sus vacaciones estivales en Palma de Mallorca, donde veranean cada año. La Cartuja de Valldemossa, ha sido el enclave que se ha convertido en el escenario perfecto para el posado del verano de la Familia Real española, esta vez sin mascarilla, ya que en 2021 debido a las restricciones sanitarias a consecuencia del coronavirus tuvieron que posar con este accesorio.

La última vez que se les vio juntos fue hace unos días en Santiago de Compostela, Galicia cuando presidieron la Ofrenda al Apóstol Santiago con motivo del Año Xacobeo. Durante aquella intervención pública, la Princesa Leonor destacó por su estilismo futurista. Un vestido bicolor, fucsia y rojo con hombreras marcadas de Cayro Woman. Ahora, ha mostrado su versión más relajada durante su visita al archipiélago balear.

La futura heredera al trono se ha enfundado en un miniestido blanco de aire ibicenco de Sfera. Un diseño de manga larga y abombachada con sutiles detalles transparentes repartidos en la parte superior del patrón. Ha combinado esta prenda con unas alpargatas beige de Mint & Rose que ya había lucido en otras ocasiones.

Por otro lado, su hermana, la Infanta Sofía ha posado con su versión más dulce en esta cita tan especial para la familia, ya que con ella dan el pistoletazo de salida a su estancia en Baleares. La nieta menor de don Juan Carlos se ha decantad por un vestido corto rosa pastel de Zara. Ha añadido a este outfit de inspiración romántica unas sandalias de Polín et moi en color camel.

Cada vez que acuden a sus tradicionales vacaciones en Mallorca, tanto la Princesa como la Infanta lucen sus atuendos más relajados acordes con la temporada estival. Lo mismo ocurre con doña Letizia. Por su parte, la Reina ha llevado una falda de corte midi con vuelo blanca con detalles minimalistas en verde botella a juego con una blusa sin mangas. Ha combinado este conjunto de estreno con unas alpargatas de Espardenyes Torres y un bolso estilo capazo de Whittelily, una firma gallega.

Se trata de su primera reaparición en el archipiélago balear de manera conjunta. De hecho, según han confirmado fuentes de la Casa de Sus Majestades, es la única visita oficial prevista para las hijas de los Reyes, ya que sus nombres no aparecen en el resto de las actividades que han detallado en la agenda real. Sin embargo, eso no significa que no haya otras salidas en las que se dejen ver las nietas de doña Sofía, tal y como viene ocurriendo todos estos años de atrás.