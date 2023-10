La princesa Leonor está a punto de cumplir con uno de los compromisos más importantes de su vida castrense. Este sábado, 7 de octubre, la hija mayor de los Reyes don Felipe y doña Letizia afronta su jura de Bandera, pero antes, ha acudido a presentarse ante la Virgen del Pilar con el resto de sus compañeros y compañeras. Una cita imprescindible para todos aquellos que desarrollan su carrera militar en la AGM y que se ha celebrado esta tarde.

Ha sido en torno a las 18:30 cuando la princesa y el resto de sus 410 compañeros y compañeras de primer curso de la Academia General Militar de Zaragoza, han llegado a la plaza en la que se encuentra la Basílica del Pilar de la ciudad, para recibir al director general, Manuel Pérez López.

La princesa Leonor en la ofrenda a la Virgen del Pilar / Gtres

El arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano, ha recibido a los cadetes en la entrada principal de la basílica para acompañarlos en esta cita, que sirve como prólogo a la jura de Bandera. La ceremonia se califica como «la presentación ante la Virgen», es «de carácter voluntario». No obstante, tiene una gran importancia, porque ha sido el primer acto militar público al que acude como dama cadete Borbón Ortiz fuera de los muros de la Academia General Militar de Zaragoza.

Durante la presentación a la Virgen del Pilar, la cadete número uno del primer curso -este año es una mujer- ha pronunciado unas palabras y después, el arzobispo de Zaragoza ha ofrecido un pequeño discurso de recepción antes de que cada uno de ellos pasara por el camarín de la Virgen.

La princesa Leonor en la ofrenda a la Virgen del Pilar / EFE

Jura de Bandera

Esta misma semana, la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, visitaba la AGM, donde conocía los detalles de cara a la jura de Bandera de los cadetes de primer curso. A diferencia de lo que ocurrió con su padre, Felipe VI, la princesa Leonor va a jurar Bandera con el resto de sus compañeros, sin distinciones, y no en solitario como lo hizo su padre. A partir de este momento, la heredera pasará a segundo curso, dado que ella sigue un programa de formación especial.

La princesa Leonor durante unas maniobras militares. / Casa Real

Un mes intenso

El mes de octubre está cargado de compromisos para la princesa Leonor. Este mismo viernes, la Casa de S.M. el Rey confirmaba que la heredera participará en los actos con motivo de la celebración del Día de la Hispanidad, de los que se ha ausentado en los últimos dos años, debido a sus estudios fuera de nuestro país. No está previsto que Leonor desfile con otros compañeros del Ejército de Tierra, sino que estará con los Reyes en la tribuna. No obstante, por primera vez, la princesa participará en la recepción posterior en el Palacio Real. La que no va a estar es la infanta Sofía, debido a que todavía no tiene vacaciones en el Atlantic College de Gales.

En dos semanas, la princesa volverá a participar en actos oficiales, en este caso, en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, poco antes de cumplir la mayoría de edad y afrontar el juramento de la Constitución, el mismo día de su 18 cumpleaños.