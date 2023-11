La princesa Leonor cumplió el pasado 31 de octubre 18 años y, además de los actos institucionales por su mayoría de edad, la hija mayor de los Reyes don Felipe y doña Letizia también pudo disfrutar de una fiesta familiar en el Palacio de El Pardo. Una reunión privada a la que asistieron, además de sus padres y su hermana, varios miembros de la familia del Rey y de la familia de la Reina. No faltaron la Reina Sofía y Juan Carlos I, al que se pudo ver por primera vez en El Pardo desde que en el año 2020 se marchara a Abu Dabi. Además, aunque no ha habido imágenes oficiales de la velada, era la primera ocasión también que coincidían el padre y la hija mayor de Felipe VI desde hace años.

La princesa Leonor llegando a su fiesta de cumpleaños. / Gtres

Aunque no se ha emitido ningún comunicado sobre la reunión, ni tampoco se han distribuido fotografías oficiales, sí que han trascendido algunos detalles de cómo ha sido este encuentro familiar. Se sabe que Juan Carlos I llegó en torno a las 20:00 horas y que poco después de las 22:30 se marchó de El Pardo, en dirección al aeropuerto, ya que, según se ha publicado, no podía pernoctar en Zarzuela. Asimismo, también se ha publicado que la infanta Sofía acudió después a una fiesta de disfraces en casa de unos amigos, mientras que Leonor también disfrutó de una celebración posterior a la reunión familiar.

Juan Carlos I a su llegada al cumpleaños de la princesa Leonor. / Gtres

Los detalles menos conocidos

Casi una semana después de la fiesta familiar, ahora se han conocido nuevos detalles de cómo se vivió la mayoría de edad de la princesa Leonor en El Pardo. Ha sido la periodista Susanna Griso, que mantiene una relación de amistad muy estrecha con María Zurita, la que ha contado algunas pinceladas. La prima de Felipe VI fue una de las asistentes a la fiesta de cumpleaños de la heredera, por lo que conoce de primera mano cómo fue la fiesta y todos los entresijos de la celebración.

La periodista Susanna Griso en un acto en Madrid. / Gtres

La periodista ha asistido a unos premios en Madrid y no ha dudado en responder a los reporteros que le han preguntado por el cumpleaños de Leonor: «Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Me ha comentado que fue una cena muy simpática, de más de un centenar de personas, que tuvieron ocasión de reencontrarse toda la familia, incluso parientes de amigos no tan directos, de primos segundos y que hubo un muy buen ambiente. Eso es lo que me ha contado», ha dicho Susanna Griso. Además, también ha destacado que Juan Carlos I disfrutó mucho del encuentro familiar: «Por lo que me ha contado fue muy buen ambiente y para ellos fue muy entrañable, porque ya te digo, hay pocas ocasiones ahora que se puedan juntar, además tantas generaciones porque estaban invitados hasta a los nietos», ha revelado.