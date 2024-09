Lara Ferreiro, psicóloga: "Con Victoria Federica ha nacido una influencer que es, además, muy Borbón"

La intervención de Victoria Federica en el programa El Hormiguero sorprendió a la audiencia y a profesionales que coinciden en dos ideas principales, de un lado, que ha nacido una influencer y, de otro, que la hija de la infanta Elena es muy Borbón. Los hilos formados en la red social X (antes, Twitter) coincidían en calificarla como «natural», «espontánea», «educada», «divertida» y con «un discurso bastante maduro para su edad» (ayer cumplía 24 años). También hubo críticas pero la regla general fue la grata sorpresa de descubrir a una persona a la que la mayoría había prejuzgado, y no para bien, y que ahora descubren en ella características bastante positivas. Pero, sobre todo, fue la elección preferida por la audiencia frente al estreno a la misma hora en TVE del programa de Broncano, La revuelta, y que es una copia descafeinada de La Resistencia, antes en Movistar y conducido también por el mismo presentador.

Lara Ferreiro, psicóloga y autora del best seller Adicta a un gilipollas (ed. Penguin Random-House) explica en declaraciones para OkDiario cuáles han sido sus impresiones sobre el perfil psicológico que se puede intuir después de verla en la entrevista televisiva.

«Creo que ha nacido un influencer real que, además, es de sangre azul, que pertenece además a una familia que se caracteriza por su discreción», explica la experta en psicología y lenguaje no verbal. «Es muy Borbón, espontánea y natural. Prácticamente ningún español conocía su voz y creo que ha salido muy reforzada en esta primera incursión en un plató y, además, en directo, con todo lo que ello implica», sostiene Ferreiro.

Es sabido que las entrevistas del programa que conduce Pablo Motos están pactadas pero «en cualquier caso, a ella le ha salido un lado muy espontáneo aunque tiene gestos que revelan que es una persona tímida, como por ejemplo tocarse los anillos de la mano y que indican darse autoconfianza».

Victoria Federica tocándose los anillos en un gesto de generarse confianza. ((Foto: Antena 3)

Victoria Federica cumplía ayer 24 años. Para celebrarlo, se presentó en el plató con una tarta acompañada de una bolsa donde se podía ver perfectamente la marca. «No sabemos si estaba esto pactado o no pero si no lo estaba, y al ser en directo, ha metido de manera muy inteligente y subliminal una publicidad a una pastelería que, sin duda, debe de estar muy agradecida en estos momentos, vamos, que es una crack que sabe rentabilizar su paso por el plató».

Tímida pero segura de sí misma

Victoria Federica bajando la mirada, un gesto que denota timidez (Foto: Antena 3)

Lara Ferreiro tiene claro que Victoria Federica es una chica tímida que no implica que no tenga seguridad en sí misma. «Hay gestos que delatan que está nerviosa y que busca calmarse así misma como tocarse los anillos de sus manos así como su pelo». También hay muchos momentos en los que se coloca su larga melena. «Son gestos que se hacen de forma inconsciente y en que en lenguaje no verbal delatan que la persona está buscando esa seguridad para autorregularse», asevera la psicóloga.

Otro momento que la experta ha seleccionado para analizar su intervención es cuando habla de su próxima participación en el programa El Desafío, que se estrenará en enero en Antena 3. «Ahí tengo que señalar dos cosas que parecen contradictorias pero que no lo son», apunta Ferreiro. «De un lado, se siente orgullosa de sí misma, pero también expresa vergüenza, no porque se avergüence de ella, al contrario, sino porque claramente es una persona introvertida y tímida, algo que ha superado con creces entrando en directo en un programa con una audiencia altísima».

Las confesiones que desvelan cómo es

Victoria Federica se mostró segura de sí misma a pesar de su timidez. (Foto: Antena 3)

El cerebro de una persona se termina de formar alrededor de los 25 años, justamente los que ella ronda. «Creo que ha intentado durante estos años buscar su sitio en la vida aunque todavía no lo tenga claro», explica Ferreiro. «Se percibe un cariño y admiración por su madre cuando habla de quería ser profesora de pequeña como mi madre». También confiesa sus aficiones que, inevitablemente la sitúan en una personalidad muy parecida a su abuelo don Juan Carlos y a su madre la infanta Elena. «Es muy Borbona en su carácter espontáneo, le gustan los toros, la gastronomía nacional y dice sentirse muy española».

Una imagen reforzada…de momento

Para la psicóloga «su imagen ha salido muy reforzada pero debe tener cuidado porque la tele es un arma de doble filo, deberá medir muy bien sus apariciones para no salir quemada», recuerda. La fama «tiene una doble cara que es muy difícil de llevar, de hecho se puede dar el caso de que se vuelva en su contra si no sabe medir sus tiempos».

Victoria Federica en ‘El Hormiguero’. (Foto: Antena 3)

Para la psicóloga «no escatimó en confesiones que hacen que sea percibida como una persona normal, incluso tierna porque revela aspectos de su vida de manera muy honesta como cuando explica que no fue buena estudiante pero tampoco mala». Reconoce también que tiene defectos como cierta vagancia porque «me pongo muchas alarmas para madrugar pero las apago todas».

«Honestamente la veo como una persona original, tímida, risueña, soñadora y moderna que se apoya mucho en su familia y en sus amigos donde encuentra el verdadero oxígeno para ser ella misma ya que se sabe constantemente observada», analiza Lara Ferreiro. De hecho, agrega, «ha sido tierno que, ante la pregunta de Pablo Motos sobre qué haría si no fuese famosa, diga algo tan sencillo para los demás como es dar un paseo por Madrid sola, lo que revela lo consciente que es del cuidado que tiene que tener en proteger su imagen».

Por otra parte y aunque tenga una parte soñadora, la psicóloga cree que «es realista con respecto a la vida que le ha tocado vivir. Se sabe privilegiada». En definitiva, para la experta en lenguaje no verbal y psicóloga, Victoria Federica tiene muchos aspectos de su carácter ya definidos aunque, «lógicamente, le quedan muchas experiencias por vivir que irán modificando su forma de ser como a todos nos sucede en la vida», concluye.