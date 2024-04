Lady Gabriella Windsor está pasando por uno de los momentos más complicados de su vida. La hija de los príncipes Michael de Kent ha decidido trasladarse a casa de sus padres y abandonar la propiedad en la que, hasta ahora, había residido junto a su marido. Una decisión que llega pocas semanas después de la dramática muerte de su marido a los 45 años.

Tal como se ha confirmado, la joven, prima segunda del rey Carlos III, ha dejado la casa que compartía junto a Thomas Kingston en la zona de Notting Hill, para instalarse en el apartamento de sus padres en el Palacio de Kensington. Ellos están siendo el mejor apoyo para Ella (como llaman a Gabriella en su círculo más íntimo), así como sus amigos y el resto de miembros de su familia, sobre todo, sus primos y su hermano.

Thomas Kingston, junto a Lady Gabriella Windsor. (Foto: Gtres)

Una fuente cercana a la familia ha confirmado al Daily Mail que Lady Gabriella no quería estar sola en la casa que había compartido con Thomas Kingston y, además, sus padres y su hermano querían estar acompañándola en esta etapa. La prima segunda del rey Carlos III se quedó viuda a los 42 años y esta misma semana ha cumplido 43. Un cumpleaños amargo para ella, ya que han pasado pocas semanas desde la muerte de su marido. La joven no se ha dejado ver en público y ha optado por vivir este momento en la más estricta intimidad, apoyada por sus seres queridos.

De hecho, no hay imágenes de la hija de los príncipes Michael de Kent desde la muerte de su marido, y tampoco del funeral e Thomas Kingston, que se celebró de manera privada en la capilla real del Palacio de St. James. Un servicio religioso al que asistieron miembros de la Familia Real, como la princesa Alexandra, el duque de Kent o el príncipe Guillermo. No se ha confirmado si, de cara al futuro, se podría celebrar algún tipo de despedida de mayor envergadura. Una información que, por el momento, no ha sido confirmada.

Lady Gabriella, junto a Thomas Kingston en el día de su boda. (Foto: Gtres)

Una muerte inesperada

Fue el pasado mes de febrero, el mismo día que se celebró el servicio religioso en memoria del rey Constantino de Grecia en Windsor, cuando el Palacio de Buckingham confirmó que el marido de Lady Gabriella había fallecido. Aunque la joven no estuvo en el servicio religioso, sí que estuvieron presentes sus padres, a los que se pudo ver cabizbajos y serios. En ese momento, el entorno cercano ya conocía la noticia de la muerte de Thomas Kingston.

Tal como se confirmó días después, el marido de Lady Gabriella fue encontrado en la casa de sus padres con una herida en la cabeza y un arma cerca, pero no se han dado más detalles sobre este trágico suceso, que ha supuesto un durísimo golpe para la Familia Real, sobre todo, para el entorno de Lady Gabriella Windsor.