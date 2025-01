Kate Middleton visita por sorpresa el hospital en el que fue tratada de cáncer

Tan solo unos días después de soplar las velas de su 43º cumpleaños, Kate Middleton ha sorprendido a propios y extraños protagonizando su primera aparición pública en solitario después de casi un año. Lo ha hecho realizando una emotiva e inesperada visita al Hospital Royal Marsden, el centro donde recibió quimioterapia en los últimos meses que se encuentra ubicado en el barrio de Chelsea.

El objetivo que ha intentado cumplir la princesa de Gales con esta visita, tal y como ha confirmado un portavoz del Palacio de Kensigton, ha sido mostrar su apoyo al resto de pacientes, además de agradecer personalmente al equipo sanitario el buen trato que recibió durante el tiempo que duró su tratamiento. Hasta ahora, el lugar en el que había sido tratada del cáncer que padecía era todo un misterio, pero ha sido este 14 de enero cuando la esposa del príncipe Guillermo ha decidido dar un paso al frente. Tanto es así, que varios medios han publicado que ha entrado por la puerta principal, un gesto que ella misma ha confesado que le ha resultado «agradable» después de tanto tiempo escondiéndose.

Kate Middleton en el Hospital Royal Marsden. (Foto: Gtres)

Durante su presencia en las instalaciones del hospital, además de intentar conversar con cada uno de los pacientes para conocer sus historias más de cerca, Kate Middleton también ha anunciado que, de ahora en adelante, apoyará de forma pública al centro, ya que se convertirá en patrocinadora del mismo junto al heredero al trono británico.

Para la ocasión, Kate Middleton ha estrenado un look invernal formado por un vestido rojo combinado con un abrigo que, sin duda, se ha posicionado como la joya de la corona del outfit. Se trata de una chaqueta larga en color marrón con un estampado delicado de cuadros y una doble botonadura que ha aportado un toque de elegancia, perfecto para la jornada.

Fue en marzo de 2024 cuando la princesa Gales anunció que atravesaba por uno de los peores momentos de la vida: había sido diagnosticada de cáncer. Semanas después, concretamente el pasado mes de septiembre, Kate anunciaba que había finalizado su tratamiento de quimioterapia.

A message from Catherine, The Princess of Wales

As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.

The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 9, 2024