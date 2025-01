Kate Middleton se prepara para su vuelta a la alfombra roja

Está a punto de cumplirse un año desde que el Palacio de Kensington anunció que la princesa de Gales se había sometido a una cirugía abdominal programada que puso en pausa su agenda de cara a los meses posteriores. Semanas después y ante las continuas especulaciones, ella misma desveló que le habían diagnosticado un cáncer y que estaba en tratamiento. En septiembre terminó la quimioterapia y poco a poco ha ido participando en algunos compromisos, aunque sin volver a la agenda al 100%.

De momento, fuentes oficiales no han confirmado la fecha en la que Kate Middleton retomará su actividad, ya que no se la quiere presionar en ningún caso. No obstante, en las últimas semanas sí que ha participado en algunas citas muy relevantes. Ahora que la familia real ha retomado su agenda tras las Navidades han comenzado las especulaciones sobre cuándo veremos de nuevo a la esposa del heredero.

Kate Middleton con su familia en un acto oficial. (Foto: Gtres).

A la espera de que el Palacio de Kensington se pronuncie al respecto, medios británicos dan por hecho que Kate Middleton no faltará a una de las citas más importantes de la agenda oficial. Será el próximo mes de febrero, en la ceremonia de entrega de los Premios BAFTA en Londres. Esto no significa que no la vayamos a ver antes, sino que no se perderá este compromiso, si todo sigue su curso con normalidad.

Kate Middleton en la alfombra roja

Ha sido el tabloide Daily Mail el que ha publicado que la nuera del rey Carlos III está haciendo todo lo posible para poder estar junto a su marido en la ceremonia de entrega de los Premios de la Academia Británica de Cine y Televisión (BAFTA) el próximo 16 de febrero. Una cita a la que el año pasado no pudo acudir debido a su enfermedad, a pesar de que nunca se pierde.

La presidenta del comité de cine de BAFTA Anna Higgs ha asegurado que tiene m mucha ilusión ante la idea de que la princesa de Gales participe en la ceremonia en el Royal Festival Hall de Londres, ya que en 2024 se la echó mucho de menos. No obstante, todavía habrá que esperar a que fuentes oficiales confirmen si finalmente Kate Middleton puede asistir.

Kate Middleton en los BAFTA de 2023. (Foto: Gtres).

La entrega de los Premios BAFTA ha sido a lo largo de los años una de las citas más esperadas de la agenda de los príncipes de Gales. Una velada llena de glamour en la que Kate Middleton ha acaparado todas las miradas gracias a su estilo y elegancia, tanto con modelos nuevos como reciclando algunos de los vestidos más bonitos de su armario.

Los retos de la princesa de Gales

A pesar de que fuentes oficiales todavía no han dicho nada sobre la agenda de la princesa de cara al año que acaba de empezar, sí que se espera que su presencia pública se vaya incrementando poco a poco, según se vaya encontrando mejor y siguiendo siempre las recomendaciones de su equipo médico.

Kate Middleton en un acto en Londres. (Foto: Gtres).

Ella misma dijo el pasado mes de septiembre que le gustaría ir participando cada vez en más actos, aunque algunas fuentes cercanas al príncipe Guillermo y a su esposa han comentado que ahora las prioridades de la pareja han cambiado y que ambos ponen por delante a su familia.