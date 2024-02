El príncipe Guillermo habla de Catalina Middleton en los premios Bafta

La preocupación por el estado de salud de Catalina Middleton va in crescendo. Este arranque de año está resultado un tanto complicado para la Familia Real británica. El pasado mes salió a la luz que la esposa del príncipe Guillermo había tenido que pasar por el quirófano debido a una operación abdominal programada. Sin embargo, los pocos detalles acerca de su evolución han provocado todo tipo de rumores. Según anunció el Palacio de Buckingham no será hasta después de Semana Santa cuando la princesa de Gales retome su agenda institucional. Mientras se encuentra en Sandringham (Norfolk), donde también pasa parte de su tiempo el rey Carlos III, diagnosticado hace unas semanas de cáncer, aunque no se ha indicado de qué tipo se trata.

El príncipe Guillermo en los premiso Bafta 2024 / Gtres

Una gran ausencia

Si hay una fecha señalada en la agenda del príncipe Guillermo y Catalina Middleton esa es la de los Premios Bafta, galardones en los que el heredero al trono británico es presidente honorífico desde 2010. Sin embargo y, debido a la convalecencia de la princesa, ésta ha causado baja. De esta manera, ha sido el príncipe Guillermo quien ha presidido, este domingo 18 de febrero, los premios de la Academia de Cine y TV de Reino Unido, celebrados en el Royal Festival Hall de Londres.

El príncipe Guillermo en los premiso Bafta 2024 / Gtres

Como dictamina el protocolo, el hijo de Carlos III fue el último en pasar por la codiciada alfombra roja. Para la ocasión se decantó por un traje esmoquin compuesto por una chaqueta de terciopelo azul, camisa blanca pantalones y zapatos negros. Como accesorio, uno de sus preferidos, una pajarita a tono.

Fue en el marco de estos reconocimientos donde el futuro rey de Inglaterra hizo unas declaraciones sobre su mujer. El príncipe confesó que esta vez no ha podido ver tantas películas como otros años debido al estado de salud de su esposa. «He visto menos que nunca. Con mi mujer ha sido un poco… (hace un gesto con la mano). Pero espero que nos pongamos al día, haré mi lista esta noche», declaró, sin entrar en muchos detalles, haciendo gala así de su eterno blindaje en relación a sus asuntos más personales. Sin embargo, después confesó que es todo un seguidor del director Christopher Nolan y de su película, Oppenheimer, protagonizada por Cillian Murphy (Peaky Blinders). «Me encantará si gana», dijo con una sonrisa.

Una cita muy especial para Catalina Middleton

Año tras año, Catalina Middleton se convierte en una de las grandes protagonistas de la gala de los Bafta y en una de las mejores vestidas. Es necesario recordar que, el pasado año, la princesa de Gales se decantó por un vestido largo blanco con vuelo, de corte asimétrico, de inspiración griega de Alexander McQueen.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton en los premios Bafta 2023 / Gtres

Diseño que combinó con unos elegantes guantes negros y un clutch del mismo tono. En cuanto al peinado, optó por lucirlo liso con la raya en medio y añadió unos pendientes de lágrima dorados para aportes ese toque de glamour a su cuidado estilismo.