Kate Middleton con sombrero de vaquera y tiara, la imagen viral que supera a la IA

En una época en la que la inteligencia artificial está cada vez más presente en nuestro día a día, a veces resulta incluso complicado diferenciar los contenidos que son reales de los que están creados por las inteligencias artificiales de las que, por cierto, cada vez hay más modelos. Por eso cuando en las redes sociales vemos una imagen que nos resulta llamativa o inusual, no tardamos en preguntarnos si es producto de la ficción o si es real. En este caso, la última aparición de la princesa de Gales ha podido generar este debate por lo peculiar del complemento que Kate Middleton ha llevado sobre la cabeza.

La esposa del príncipe de Gales cada vez participa en más actos oficiales después de una etapa muy complicada marcada por su enfermedad. Tras la reciente visita de los Trump al Reino Unido -en la que tanto ella como el príncipe Guillermo tuvieron un papel destacado-, la pareja ha ido retomando su agenda, pero aprovechando el fin de semana desde su departamento de comunicación nos han sorprendido con los detalles de una visita que Kate Middleton hizo a principios de mes a las jugadoras de rugby de la selección inglesa de cara a la final del Mundial, del que, por cierto, se proclamaron ganadoras. Sin duda, la princesa les dio suerte. De hecho, aunque no le ha sido posible asistir a la final en Londres, sí que ha querido felicitar a las campeonas a través de las redes sociales.

Muy aficionada a este deporte desde su juventud, Kate Middleton disfrutó mucho de este compromiso e incluso fotografió con un sombrero de vaquero de un intenso color rojo en el que había colocada una especie de adorno que se parecía a una tiara. Ha sido en la cuenta oficial de los príncipes de Gales donde se han compartido algunas fotografías con motivo del encuentro de Kate Middleton con las deportistas.

Las fotografías se tomaron el pasado 6 de septiembre en el estadio Brighton & Hove Albion, al que Kate Middleton se trasladó para apoyar al equipo británico en su debut en el torneo de naciones más prestigioso del planeta. Tras el partido, la nuera del rey Carlos III pasó al vestuario para felicitar a las jugadoras y fue entonces cuando se dejó fotografiar con el sombrero. La princesa vestía un traje de color oscuro y una blusa con volantes, dado que en ese momento la familia real se encontraba de luto por la muerte de la duquesa de Kent.

Kate Middleton en un acto en Suffolk. (Foto: Gtres)

La vinculación de Kate Middleton con el rugby le viene de lejos, ya que ha sido un deporte que ha practicado desde su juventud y al que es muy aficionada. Además, desde el año 2022, la princesa de Gales es patrona de la Rugby Football Union y de la Rugby Football League. Se trata de las dos organizaciones más importantes de Gran Bretaña en el ámbito del rugby. La esposa del príncipe Guillermo asumió este puesto después de que el príncipe Harry y Meghan Markle anunciaran su salida de La Firma, ya que hasta entonces era el duque de Sussex el que ejercía como patrono de ambas organizaciones.