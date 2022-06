Kate Middleton, más solidaria que nunca: Visita sorpresa a un hospital

Además de su agenda oficial, es habitual que Kate Middleton sorprenda con visitas no anunciadas a iniciativas con las que tiene una especial vinculación. Al igual que hace unas semanas acudió a rendir tributo a Sarah Everard de manera privada y discreta, en esta ocasión ha visitado por sorpresa el centro médico Evelina London. Han sido los responsables de la clínica los que han dado a conocer la visita de la Duquesa, ya que los portales oficiales de la Casa Real no han informado al respecto.

Según las imágenes que han trascendido, la esposa del príncipe Guillermo no dudó en posar junto a los médicos del hospital infantil en su visita, que ha tenido lugar el fin de semana en el que se ha celebrado el Jubileo de Platino de la Reina Isabel.

La nuera de Carlos de Inglaterra es patrocinadora del hospital de Londres desde el año 2018. Este hospital se centra en el cuidado de niños con enfermedades raras y complejas y Kate Middleton está muy implicada con la institución, que ha visitado en numerosas ocasiones. Esta vez, la esposa del príncipe Guillermo apostó por un look en rojo y llevó mascarilla quirúrgica en todo momento. La Duquesa pudo además ver algunos de los dibujos y trabajos artísticos que los pacientes han llevado a cabo por el aniversario de la Reina Isabel.

Junto a la fotografía que el centro ha compartido han escrito: “Nuestra Real Patrona, Su Alteza Real la Duquesa de Cambridge , realizó una visita sorpresa a Evelina London durante el fin de semana festivo. Durante la visita, la Duquesa se reunió con aquellos que no pudieron unirse a las celebraciones para conmemorar el Jubileo de Platino de Su Majestad la Reina”, reza el texto.

La visita de la Duquesa ha sido especialmente discreta. De hecho, apenas unas horas antes, Kate Middleton estuvo presente en el Servicio de Acción de Gracias por el Jubileo de la Reina en la Catedral de San Pablo. El único de los actos en los que participaron oficialmente los duques de Sussex en estos días.

Our Royal Patron, HRH The Duchess of Cambridge, made a surprise visit to Evelina London over the bank holiday weekend. During the visit, The Duchess met with those unable to join in with celebrations to mark the Platinum Jubilee for Her Majesty The Queen. https://t.co/5b7IlUtHYX pic.twitter.com/rE4GqqqYdt

— Evelina London (@EvelinaLondon) June 15, 2022