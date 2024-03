Kate Middleton y el príncipe Guillermo han aprovechado el fin de semana para realizar una salida a un comercio local en Windsor -Windsor Farm Shop-, cercano a su residencia, Adelaide Cottage. En medio de la polémica por la fotografía retocada que el Palacio de Kensington distribuyó la pasada semana con motivo del Día de la Madre en el Reino Unido y, a la espera de que fuentes oficiales ofrezcan nuevos detalles sobre la salud de la princesa de Gales, la pareja ha disfrutado de una breve salida en una fecha señalada, coincidiendo con el fin de semana en el que se ha celebrado San Patricio.

Aunque en este caso no hay imágenes ni otro tipo de material gráfico que atestigüe la salida de Kate Middleton y el príncipe Guillermo, algunos testigos han confirmado a medios británicos que pudieron ver a la nuera del rey Carlos III aparentemente feliz, tranquila y relajada. Además, también se ha publicado que, al margen de la salida a la tienda local el sábado, los príncipes de Gales aprovecharon el domingo para ver a sus tres hijos ver practicar deporte. No es la primera vez que Kate Middleton acude a la Windsor Farm Shop, sino que ya lo ha hecho en otras ocasiones.

Kate Middleton en una imagen de archivo / Gtres.

Un testigo de la salida de los príncipes de Gales han confirmado al diario The Sun que pudo ver tanto a Kate Middleton como al príncipe Guillermo en Windsor y ha asegurado que se quedó atónito ante su presencia, tras los rumores de las últimas semanas. «Kate estaba de compras con Guillermo y se les veía bien y felices. Los niños no estaban con ellos, pero es una buena señal, ya que salir a comprar implica que se encuentra lo suficientemente», ha asegurado la citada fuente.

Esta nueva información sobre Kate Middleton llega en un momento convulso para el entorno de la princesa de Gales, después de toda la polémica por el retoque fotográfico de la instantánea que el Palacio de Kensington difundió la pasada semana y cuando las teorías sobre la situación de la esposa del heredero no dejan de multiplicarse, a pesar del silencio por parte de fuentes oficiales.

Kate Middleton en una imagen de archivo / Gtres.

Vuelta a los compromisos oficiales

Por el momento, desde el Palacio de Kensington no han confirmado cuándo se espera que la princesa de Gales, aunque desde que se anunció que Kate Middleton se había sometido a una cirugía abdominal, se ha recalcado que su recuperación conllevaría varias semanas, por lo que su vuelta a la agenda no sería hasta después de la Pascua.

Esto significa que, al menos, no se la verá en público de manera oficial hasta después del 17 de abril, cuando sus hijos retomen las clases tras las vacaciones. Sin embargo, de momento no hay fecha concreta para su reaparición. Es más, hace algunos días, la British Army confirmó su presencia en uno de los actos relacionados con el Trooping the colour, pero finalmente su nombre fue retirado, a la espera de que sea el Palacio de Kensington el que ofrezca los detalles concretos de su vuelta a la actividad.