Cada movimiento que realiza Kate Middleton es analizado con minuciosidad después de que en marzo revelara que tiene cáncer, aunque se desconoce de qué tipo es. Este jueves, 25 de julio, la princesa de Gales ha reaparecido, pero lo ha hecho a través de las redes sociales del Palacio de Kengsinton.

Con una imagen que corresponde al pasado ponen de manifiesto el importante trabajo que realiza la princesa en su agenda institucional siempre que puede.

Kate Middleton, reaparece en Wimbledon. (Foto: Gtres)

La esposa del príncipe Guillermo ha participado en varios proyectos en los que apoya a los menores más desfavorecidos. «Babybankalliance es una comunidad de más de 300 bancos para bebés que apoyan a familias, bebés y niños de Reino Unido. Tienen acceso a suministros y a la ropa que puedan necesitar», han escrito en la cuenta oficial de los príncipes de Gales. Publicación en la que aparece una imagen de archivo en la que aparece Kate visitando uno de los bancos de alimento.

Las reapariciones de Kate Middleton

Desde que se retiró de la vida pública para poder centrarse en su recuperación, Kate Middleton ha reaparecido en persona en dos ocasiones. La primera de ellas el pasado 15 de junio con motivo de los desfiles en honor al cumpleaños del rey Carlos III, conocido como el Trooping the Colour. Especial cita para la que escogió un vestido de corte midi y manga larga de inspiración marinera que conjuntó con un sombrero. A sus pies unos stilettos blancos y un clutch mini negro.

Y, la segunda vez que Kate se dejó ver públicamente fue el pasado 14 de julio en la final de Wimblendon que fanó Carlos Alcaraz. La princesa asistió con su hija Charlotte y su hermana, Pipa Middleton. Las tres vieron el partido desde el palco, donde Kate Middleton recibió una gran ovación a su llegada. Para aquella ocasión, Kate lució un vestido de corte midi morado de manga corta con drapeado en la parte superior. Como calzado apostó por unos slingback nude.

Kate Middleton y el cáncer

Fue el pasado mes de marzo, cuando la propia princesa de Gales reveló mediante un vídeo que padece cáncer y que había iniciado un tratamiento preventivo de «quimioterapia». «En enero, me sometí a una importante cirugía abdominal en Londres y en ese momento se creía que mi enfermedad no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas tras la operación hallaron que había habido cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y me encuentro ahora en sus fases iniciales», explicó.