De Kate Middleton a Julia Roberts: los mejores looks de Wimbledon

Este domingo 14 de julio ha concluido el gran torneo de Wimbledon con una emocionante batalla entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz. La magnitud del torneo es bien conocida, y en esta edición hemos visto a numerosos famosos asistir con atuendos memorables. Siempre disfrutamos de estos eventos deportivos porque, además del espectáculo en la cancha, nos deleitamos con un verdadero desfile de moda entre los espectadores.

¿Quiénes fueron las celebridades que presenciaron en primera fila la victoria de Alcaraz? Además de Kate Middleton, la princesa de Gales, que apareció con su hija Charlotte, también vimos a su hermana Pippa Middleton. Asistieron igualmente varios actores de renombre mundial. Zendaya, protagonista de la película Challengers, en la que interpreta a una tenista, estuvo presente, casi como una extensión de su personaje. Y, por supuesto, Julia Roberts también hizo acto de presencia. Vamos a hacer un repaso de todos los looks que hicieron de este torneo un verdadero espectáculo de moda.

Kate Middleton, reaparece en Wimbledon. (Foto: Gtres)

Kate Middleton, Pippa y Charlotte: tres estilos impecables en Wimbledon

El partido estuvo lleno de emoción y elegancia con la reaparición de Kate Middleton, patrona del All England Lawn Tennis and Croquet Club y apasionada del tenis. La princesa de Gales ha entregado estos premios durante los últimos ocho años, y esta ocasión no fue la excepción. A pesar de atravesar un delicado momento de salud y seguir en tratamiento contra el cáncer, la esposa del príncipe Guillermo brilló con luz propia.

Kate Middleton entrega el trofeo a Carlos Alcaraz. (Foto: Gtres)

Para un día tan especial, Kate se decantó por un sofisticado vestido morado de la firma Safiya. Este distinguido atuendo incluía un cuerpo de cuello cerrado, mangas cortas ligeramente abullonadas y fruncidas, y una falda larga que fluía con gracia. Completó su look con un broche de lazo, pendientes plateados, dos brazaletes dorados y un pequeño bolso de mano cuadrado en piel beige con cierre metálico. Un conjunto digno de una boda de verano, perfecto y lleno de estilo.

Pippa Middleton en Wimbledon. (Foto: Gtres)

La hermana de Kate, Pippa, deslumbró con un vestido largo y ceñido de la marca Beulah. Su elección, un modelo con capa y estampado floral en tonalidades rosa, destacaba por su frescura y elegancia. Como toque especial, el vestido incluía un cinturón con un estampado étnico que añadía un aire hippie y original.

La princesa de Gales ha acudido junto a su hija Charlotte. (Foto: Gtres)

La pequeña princesa Charlotte, por su parte, optó por un encantador vestido azul marino con estampado de lunares blancos de la marca Guess. Este diseño, de corte clásico y sencillo, pero sumamente elegante, se complementaba perfectamente con su cabello suelto, trencitas y un lazo en el pelo a juego.

Julia Roberts abraza el estilo Tenniscore

La actriz de Pretty Woman asistió al torneo acompañada de su esposo, el director de fotografía Daniel Moder, y lo hizo con un look impecablemente acorde al evento. Julia lució un vestido blanco de Gucci, inspirado en el clásico estilo tenista. Este elegante modelo tipo polo, con ribetes a rayas que evocan los colores distintivos de la marca, forma parte de la línea Gucci Lidi, que se inspira en el espíritu veraniego y en los clubes de la costa italiana.

Julia Roberts durante la final masculina del torneo de Wimbledon acompañada junto a su marido. (Foto: Gtres)

El diseño, confeccionado en viscosa fina y elástica en color marfil, es cómodo y perfecto para mantenerse fresca. Destaca por su diseño de punto en la parte superior e inferior, su cuello tipo polo y sus mangas cortas. Además, está disponible en la web en tallas desde XS hasta L, con un precio de 790 euros. Para rematar su look, optó por un sofisticado bolso de mano Gucci, el modelo Horsebit 1955 en su versión mini valorado en 2.600 euros.

Zendaya sigue marcando tendencia

En su última aparición, la actriz optó por una combinación sofisticada de moda masculina reinterpretada. Llevaba una camisa azul con sutiles rayas blancas, combinada con una americana blanca perfectamente entallada y una corbata azul marino, todas piezas seleccionadas de la exclusiva colección de Ralph Lauren.

Zendaya en Winbledon. (Foto: Gtres)

Para realzar su elegancia, Zendaya complementó su atuendo con pendientes de diamantes que añadían un brillo sutil pero impactante.