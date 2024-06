Hay una fecha que Carlos Alcaraz no va a olvidar jamás. El pasado domingo, 9 de junio, tras un duelo muy ajustado con Alexander Zverev, el murciano se convertía en el flamante ganador de Roland Garros. Torneo que se disputó en París, en Francia. Después de conocerse su victoria, su familia le preparó una cena sorpresa en el restaurante italiano Siena, situado en el 35 place du Marché Saint-Honoré, muy cerca de la Ópera de Garnier. Local de restauración por el que han pasado numerosos rostros conocidos de la talla de Kylie Jenner, Anne Hathaway, Rihanna, entre otros.

Nada más llegar al citado enclave, Carlos Alcaraz hizo una entrada por todo lo alto sosteniendo una réplica en miniatura del trofeo. También pudo brindar con los allí presentes con champagne mientras las bengalas iluminaban el lugar, creando así un ambiente de festejo y alegría. Tampoco faltó una canción que marcó la tónica de la celebración, We Are The Champions, de Queen, que todos corearon. En este momento tan especial estuvo al lado del deportista su abuelo, con quien Alcaraz bailó y protagonizó una imagen muy tierna.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Siena (@siena.paris)

En Ibiza y con amigos

Tras la celebración en París, Alcaraz aterrizó en Ibiza, tal y como se ha podido saber gracias a las redes sociales. Este lunes, 10 de junio, el tenista pudo disfrutar de una divertida velada junto a un grupo de amigos en uno de los locales más concurridos de la isla pitiusa.

Carlos Alcaraz con amigos en Ibiza. (Foto: Redes sociales)

Hasta el restaurante Roto, situado en el Paseo de Juan Carlos I, se desplazó Alcaraz junto a su entorno más cercano. Local en el que se puede degustar una carta con recetas mediterráneas como la ensaladilla de gambas, tartar de atún templado sobre aguacates y mango, pulpo a la brasa, croquetas de guiso de cocido, patatas con huevos de campo o langosta fresca del Mediterráneo, entre otros platos.

La llegada de Carlos Alcaraz a Roto

Su entrada fue triunfal y fue recibido por los comensales al grito de «Campeón, campeón, oe oe oe». Además, levantaron sus servilletas para aclamar al ganador de Roland Garros. Por otro lado, haciendo gala de su habitual cercanía y naturalidad, Carlos Alcaraz se fotografió con todo aquel que se lo pidió.

Para inmortalizar su escapada, Carlos Alcaraz se fotografió junto a un grupo de amigos en la zona del puerto. Todos ellos posaron delante de los yates de lo más sonrientes ante el objetivo de la cámara.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SHIBIZANIGHTS | DINING & CLUB EXPERIENCE (@shibizanights)

No es la primera vez que Alcaraz visita la también conocida como isla bonita. Sin ir más lejos, el pasado año por estas mismas fechas el tenista pasó unos días de descanso en Ibiza, donde se llegó a fotografiar con Bizarrap.