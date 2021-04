Apenas dos días antes de celebrar su décimo aniversario de boda, los duques de Cambridge han continuado cumpliendo con su agenda oficial. En el mismo día en el que la reina Isabel ha retomado su actividad institucional de manera virtual tras finalizar el luto por el fallecimiento del duque de Edimburgo, Kate Middleton y el príncipe Guillermo han disfrutado de una divertida visita a una granja cerca de la ciudad de Darlington, llamada Manor Farm.

Una ocasión perfecta para demostrar la inmensa complicidad que mantiene la pareja, que no ha dejado de reír y de compartir bromas durante toda la jornada en la que, además, han conocido de primera mano algunas organizaciones que se beneficiaron de las donaciones de la Royal Wedding Charitable Gift Fund. Una fundación que el príncipe Guillermo y Kate Middleton crearon con motivo de su boda para que todos los invitados o seguidores que quisieran hacerles un regalo donaran el dinero a una serie de asociaciones benéficas.

En la granja, los Duques han podido ser testigos de los efectos de la pandemia en el sector primario, pero también de cómo gracias a las donaciones de su enlace, los granjeros han podido salir adelante. Durante la visita, Kate y Guillermo han mantenido contacto con algunos animales, vacas y corderos especialmente, pero también han podido dar rienda suelta a su destreza en la conducción de un tractor, acompañados por las hijas de los propietarios, que han ejercido de guías durante el tiempo que ha durado la visita.

En esta ocasión, tanto Kate Middleton como el príncipe Guillermo han optado por looks en clave sporty. La duquesa de Cambridge se ha decantado por un conjunto de pantalón vaquero que ha combinado con un jersey de lana bajo el cual se asomaba una blusa de estilo romántico. Ha completado su look con una chaqueta en color caqui y unas botas de estilo campero en color marrón de la firma Penelope Chilvers que guarda en su armario desde antes de su boda.

A la espera de que desde el Palacio de Kensignton confirme si habrá algún tipo de acto especial con motivo del aniversario de boda de los Duques, todo apunta a que, dadas las actuales circunstancias, solo se distribuyan algunas nuevas imágenes oficiales de la pareja. Y es que la familia real británica atraviesa por un delicado momento, no solo por la muerte del duque de Edimburgo el pasado día 9 de abril, sino también por los varios frentes internos que aún no han resuelto. Frentes que afectan a los posibles cambios en la estructura de «La Firma» y la situación de los príncipes Harry y Andrés después de los recientes escándalos que han protagonizado. Parece que el deseo del príncipe Carlos es reducir la familia a sus miembros esenciales, pero es una decisión que, por ahora, no le corresponde a él.