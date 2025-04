Hace diez años, la vida de Miriam Ungría dio un giro de ciento ochenta grados. El 8 de abril del 2015 falleció su marido, el príncipe Kadam de Bulgaria, que sufrió en 2008 un accidente de coche por el que tuvo unas secuelas irreversibles. Sin embargo, la socialité supo reinventarse y afrontar una nueva etapa sin su compañero de viaje, con el que tuvo dos hijos, Boris y Beltrán Sajonia-Coburgo-Gotha. ¿Cuál es su vida actual una década después de este fatídico episodio?

La vida actual de Miriam Ungría y de sus dos hijos

Durante su matrimonio, Miriam Ungría encontró su hogar en Madrid, donde formó su familia junto a Kadam de Bulgaria. Sin embargo, tras la trágica muerte del príncipe, la socialité hizo las maletas y decidió dar un giro radical a su vida, que afectaba directamente a la de sus hijos, a los que se dedicó en cuerpo y alma tras la dura pérdida familiar.

A pesar de que en la capital española había construido su vida, Miriam no renegó a los cambios y es por ello que tras la muerte de su marido, vendió su casa de la Moraleja y se mudó al barrio de Los Jerónimos, una zona muy cercana al parque del Retiro, en el corazón de la capital. Sin embargo, la socialité duró poco en su nueva residencia y se trasladó a Londres, donde entonces estudiaban sus hijos.

En una entrevista, la última mujer de Kadam desveló que no supuso un quebradero de cabeza tomar la decisión de desplazarse hasta Reino Unido (donde lanzo M de U, su firma de joyas), pues consideró que no era una persona apegada a una ciudad o a lo material. «Estoy acostumbrada a los cambios. Y no me ha costado tomar la decisión. Allí están mis hijos y en el plano laboral es muy interesante lo mucho que se mueve el mundo artístico en el Reino Unido (…). Estoy feliz con mis hijos y con la vida que llevo. Todos tenemos momentos buenos y malos. Creo que en mi caso hay un componente genético, unos nacen más fuertes que otros y yo me considero una persona positiva. Y la fuerza hay que trabajarla y yo lo hago», comentó en Vanitatis.

A pesar de ello, Miriam sigue viajando a España con frecuencia, ya que en nuestro país hizo amistades con las que se da cita en restaurantes conocidos de la capital, como La Maruca (en Velázquez) o Café Murillo. En cuanto a su vida sentimental, cinco años después de la muerte del padre de sus hijos, Ungría volvió a encontrar el amor en el príncipe Ghazi bin Muhammad, primo del rey Abdalá de Jordania, y con el que se casó en una ceremonia íntima en el palacio Raghadan.

En cuanto a la vida de sus hijos, Boris (nacido en 1997) y Beltrán (1998), ambos han estudiado sus carreras profesionales en Londres. Sin embargo, a pesar del peso de su apellido, el primer y segundo heredero al puesto en la línea de sucesión al trono búlgaro, han optado por la discreción en sus vidas personales. Boris, tras estudiar en la Universidad de las Artes de Londres, es empresario de una tienda online de esculturas, tal y como muestran las redes. Por su parte, Beltrán (que estudió Física Teórica en la Universidad Queen Mary, también en la capital de Inglaterra, también tiene vena artística y es habitual verle al piano en las redes sociales de su madre.