Han pasado ocho años desde que los medios de comunicación se inundasen de la muerte de Kardam de Bulgaria. El príncipe de Tirnovo fallecía a los 52 años en el Hospital Universitario Sanchinarro de Madrid acompañado de sus padres, sus hermanos y su esposa, Miriam Ungría. «Su muerte ha sido el resultado de una infección pulmonar relacionada a la parálisis que sufre desde hace años, después del grave accidente de tráfico que tuvo en 2008 y del que no pudo recuperarse», informó el rey Simeón II de Bulgaria.

Fue entonces cuando Miriam se trasladó a Londres para comenzar una nueva vida en la que se centró en sus hijos y las joyas, sus dos pasiones. Tanto es así que en 2013 montó en Madrid la empresa MdeU Design, a través de la cual empezó a diseñar su propia línea de joyas. En la capital de Inglaterra, lleva una vida tranquila, alejada del foco mediático y caracterizada, sobre todo, por la hermeticidad. Le gusta recorrerse la ciudad en bicicleta y hacer picnics cuando sale el sol.

Fue en octubre de 2019 cuando su vida dio el primer giro inesperado. «Hasta siempre, mamá. Me quedo con tu sonrisa, tus increíbles ojos verdes y nuestras siestas en tu cama, acurrucada a tu lado y sintiendo tu piel, aún maravillosa a los 92 años», compartió en las redes sociales. La empresaria tuvo que viajar a Madrid para darle un último adiós a su progenitora, Carmen López Oleaga, con un funeral al que asistieron Simeón de Bulgaria y Margarita Gómez-Acebo, la reina Sofía, las infantas Elena y Cristina y don Felipe.

Después de mucha oscuridad, Miriam Ungría se volvió a ilusionar de la mano del príncipe Ghazi Bin Muhammad. Era en septiembre de 2022 cuando la Casa Real de Arabia comunicaba la boda entre ambos, un enlace sorpresa ya que su relación no había trascendido a los medios de comunicación. Aunque se desconoce cómo se conocieron y cuándo surgió el amor, todo apunta a que la gemóloga podría haber conocido al príncipe jordano, primo del rey Abdalá de Jordania, en Londres. Una boda muy diferente a la primera que Miriam Ungría tuvo con Kardam de Bulgaria, celebrada en la iglesia ortodoxa de Madrid.

Jordan’s Prince Ghazi Bin Muhammad marries Princess Miriam, Princess of Tarnovo, Sept 3rd, 2022.

The nuptials were held in the presence of HM King Abdullah II and attended by HRH Prince El Hassan Bin Talal and HRH Prince Talal Bin Muhammad. pic.twitter.com/7ICBW4uKpk

— Arabian Royal Agency (@A_RoyalAgency) September 3, 2022