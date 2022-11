Pese a que fue durante el pasado 27 de octubre cuando Bernardo de Ungría Goiburu falleció a los 98 años de edad y a consecuencia de su avanzada edad, no ha sido hasta ahora cuando se ha celebrado su funeral de manera oficial. Ha sido en torno a las 19:00 horas de la tarde cuando todos los seres queridos del fundador de la empresa Patentes y Marcas se han desplazado hasta la parroquia de San Agustín de Madrid, concretamente en El Viso, la cual estaba perfectamente preparada para dar el último adiós al padre de Miriam de Ungría.

Como no podía ser de otra manera, la recién casada con el príncipe jordano Ghazi Bin Muhammad, primo del rey Abdalá II, no ha faltado a la cita. Ataviada completamente de luto y con rostro visiblemente serio, la diseñadora de joyas no ha querido dar muchas más explicaciones de las que ya se saben a los medios de comunicación, dejando entrever que está sufriendo un durísimo bache en su vida después de haber vivido la felicidad propia de haberse dado el “sí, quiero” con el hombre que a día de hoy ocupa su corazón. No obstante, lo cierto es que ya había tenido que hacer frente a un varapalo similar tres años atrás, con motivo de la muerte de su madre a los 92 años de edad.

Otro de los asistentes más destacados no ha sido otro que Javier Ungría. El que fuera compañero de vida de Elena Tablada era nada más y nada menos que el nieto de Bernardo de Ungría, motivo por el que esta triste pérdida también ha marcado un antes y un después en su vida cuando tan solo hacía unos meses que había hecho pública su ruptura con la ex de David Bisbal y estaba ya comenzando una nueva etapa, por el momento, en solitario, la cual podría haber empezado de la peor de las maneras.

No solo han sido familiares los que han acudido a este evento religioso en honor al empresario fallecido. También han sido allegados a Bernardo y a sus familiares, como por ejemplo Jaime de Marichalar, que como íntimo amigo del clan no ha querido dejar pasar la oportunidad de brindarles todo su apoyo en tan difícil situación, en la cual ha permanecido en todo momento con mascarilla para evitar un posible contagio por covid. Por otro lado, también ha destacado considerablemente la llegada de Jaime Martínez Bordiú, que ha permanecido con un gesto serio en todos los momentos en los que ha sido apuntado con las cámaras, demostrando así que está muy dolido por todo lo sucedido y que únicamente quiere alentar, con su presencia, a los familiares afectados por esta muerte.

Es muy probable que, después de esta misa, Miriam de Ungría vuelva a Londres para continuar con su nueva vida como princesa jornada cerca de sus hijos, de su marido, y cómo no, de su impecable negocio de joyería.